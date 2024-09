Nadal smonta tutto: sentenza pesante su Sinner

Nadal smonta tutto: sentenza pesante – ma a favore – di Jannik Sinner. Ecco le parole del tennista spagnolo dopo il caso

Tutti hanno detto la propria. E sono stati pochi quelli che si sono schierati dalla parte di Jannik Sinner dopo il caso Clostebol che ha visto protagonista il tennista azzurro. Qualcuno ha gettato delle ombre sulla gestione, altri invece hanno detto che forse altri atleti sarebbero stati trattati in un altro modo. Insomma, una situazione assai critica.

La pensa in maniera diversa, invece, Rafa Nadal: il tennista spagnolo ha parlato del caso Sinner in Patria, precisamente alla trasmissione televisiva El Hormiguero. Ha dimostrato di non avere nessun dubbio l’ex numero uno al mondo che sotto l’aspetto fisico non passa un bel momento. L’età avanza per tutti, anche per quelli che hanno assolutamente fatto la storia di questo sport. Comunque, come detto, Nadal è andato contro tutti gli altri e ha espresso queste parole in favore di Jannik.

Nadal smonta tutto, le parole su Sinner

“Ho una virtù o un difetto, che è che credo nella buona fede delle persone. Conosco Sinner e non credo che volesse doparsi. La giustizia è giustizia e non credo che ci debba piacere solo quando è risolta nel modo in cui pensiamo”. “Credo negli organi che devono prendere decisioni – ha continuato lo spagnolo – e le prendono in base a ciò che ritengono corretto. Confido che se non è stato sanzionato è perché coloro che hanno dovuto giudicare questo caso hanno visto chiaramente che ciò che è successo non era punibile”.

Come anticipato sono stati molti i colleghi che si erano esposti contro Sinner: in primis Kyrgios, che non aveva espresso un giudizio benevolo soprattutto per quella che era stata la gestione della cosa. Adesso però in favore di Jannik arrivano le parole di uno che ha un carisma indiscusso e che smuove senza