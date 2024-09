Argentina-Cile, qualificazioni Mondiali 2026: tv, probabili formazioni, pronostico

Argentina-Cile è un match valido per la settima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:00 (ora italiana): pronostici.

L’Argentina campione del mondo e bicampione del Sudamerica in carica ha ormai in pugno la qualificazione al prossimo Mondiale, che andrà in scena tra poco meno di due anni tra Canada, Stati Uniti e Messico. L’Albiceleste finora è stata un rullo complessore o quasi, visto che la sconfitta patita lo scorso novembre contro l’Uruguay (unica selezione capace di battere l’Argentina dal k.o. con l’Arabia Saudita nella prima gara dei Mondiali 2022) “sporca” il record della rappresentativa guidata da Lionel Scaloni.

Cinque vittorie in sei partite, 8 gol segnati e 2 subiti per un’Argentina che lo scorso luglio ha sollevato un’altra Copa America al termine di un torneo in cui non ha incontrato grossi ostacoli sul suo cammino. Le squadre che hanno fatto sudare di più Messi e compagni sono state l’Ecuador negli ottavi – l’Albiceleste l’ha spuntata solo ai rigori – e la Colombia in finale, battuta soltanto di misura grazie ad una rete di Lautaro Martinez nei supplementari. Tornando al girone eliminatorio, con 15 punti l’Argentina è prima e può dormire sonni tranquilli, dal momento che a partire da quest’edizione si qualificano direttamente al Mondiale le prime sei. Nella settima giornata tocca al Cile far visita agli uomini di Scaloni in un “tempio” come il Monumental, dove solitamente gioca il River Plate.

Il Cile fa fatica in trasferta

La Roja, che in Copa America non è riuscita a superare la fase a gironi – decisiva anche la sconfitta subita con l’Argentina (0-1) – nelle qualificazioni ha raccolto a malapena 5 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.

La selezione di Ricardo Gareca ha deluso fortemente in trasferta, dove oltre a perderle tutte ha segnato un solo gol. Il ct del Cile a Buenos Aires non avrà il veterano Sanchez, infortunato, mentre nell’Argentina spicca l’assenza di Messi, ancora indisponibile. Scaloni nel tridente d’attacco dovrebbe schierare il neojuventino Nico Gonzalez, Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Ballottaggio in difesa tra Acuna e Barco.

Come vedere Argentina-Cile in diretta tv e in streaming

Argentina-Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma venerdì 6 settembre alle 02:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma allo stadio Monumental “Antonio Vespucio Liberti” di Buenos Aires non sarà quindi possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Argentina è quotata a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

L’Argentina si è mostrata solidissima in Copa America e contro una squadra come il Cile che fa molta fatica a fare gol è probabile che la porta difesa da Emi Martinez rimanga inviolata. La vittoria dell’Albiceleste non sembra essere in discussione.

Le probabili formazioni di Argentina-Cile

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Acuña; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Nico González, Lautaro Martínez, Julian Álvarez.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Lichnovsky, Maripan, Mena; Nunez, Pulgar, Echeverria; Osorio, Vargas, Brereton Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0