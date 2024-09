Gratta e vinci, sorpresa al sapor di bufala: tieni gli occhi sempre aperti

Gratta e vinci, scegli sempre con cura e attenzione il tagliando nel quale riporre le tue aspettative: la truffa è dietro l’angolo.

Vi sarete chiesti più e più volte, ne siamo certi, cosa si provi nel momento in cui si scopre di essere stati baciati dalla fortuna. La verità è che non esiste una reazione universale, com’è giusto che sia. Lo confermano le cronache delle vincite al gioco d’azzardo, nell’ambito delle quali viene spesso raccontato che quel giocatore è svenuto per lo shock, mentre quell’altro è rimasto impassibile, lucido come se nulla di grandioso fosse accaduto.

Ci sta: il mondo, in fondo, è bello proprio perché è così vario. Immaginiamo, però, che in momenti come quelli si provi una felicità incredibile, inquantificabile. Come quella che traspare nel video che, nei giorni scorsi, ha fatto il giro dei social network, fino a diventare addirittura virale. Se siete frequentatori abituali di TikTok è assai probabile che lo abbiate già visto. Se così non è, niente paura: saremo noi a raccontarvi cosa è successo.

Iniziamo col dire che il protagonista di questo filmato è uno chef cubano in servizio a Miami, più o meno di mezza età, che nella pausa tra una ricetta e l’altra si intrattiene con un Gratta e vinci. Ricevuto in dono, così traspare dal video, da un collega. Ne raschia la patina con una monetina e scopre, qualche istante dopo, che la dea bendata ha bussato alla sua porta, portandogli in dono non 10, non 50 e neanche 100 dollari. Gliene ha portati, pensate un po’, 500mila. Sì, mezzo milione di dollari.

Vince mezzo milione, o forse no: il video virale su TikTok

La reazione, ampiamente documentata dal video, è di stupore, di gioia, di incredulità. Lo chef salta da una parte all’altra della cucina urlando per l’emozione, incapace di tenere a bada la felicità di un momento che, questo avrà pensato, sarebbe rimasto indelebile per sempre.



Si butta a terra, ringrazia Dio, pensa ai progetti futuri che potrà finalmente realizzare. Il suo viaggio in “paradiso” non dura che una manciata di minuti, però: ben presto, infatti, lo chef cubano ha dovuto fare i conti con un’amarissima realtà. Ha scoperto che quel tagliando, purtroppo, era falso: un Gratta e vinci fake che i colleghi, così pare, avevano comprato su Amazon per scherzare un po’. Ci è voluto un po’ per realizzarlo, ma ha dovuto farlo.

“Sinceramente – ha poi raccontato – il mio morale è crollato, la mia gioia è svanita“. Poi, una ventata di ottimismo: “Beh, continuiamo a combattere, continuiamo ad andare avanti, continuiamo a lavorare, continuiamo a impegnarci e continueremo”. Lui l’ha presa diplomaticamente, ma molte persone, nei suoi panni, non lo avrebbero fatto. State in campana, allora: comprate i Gratta e vinci solo ed esclusivamente nelle rivendite autorizzate, se non volete che il mondo vi crolli addosso com’è successo a quest’uomo.