Sinner, detto fatto: la verità è in quel post liberatorio

Jannik Sinner, l’aveva detto e ha mantenuto la parola: la verità emerge chiaramente dal post liberatorio sui social.

Lo aveva promesso. E aveva lasciato intendere, tra le righe, che non sarebbe rimasta a casa a disperarsi per l’epilogo di quella storia d’amore per la quale si era tanto spesa e battuta. Maria Braccini è stata di parola: nonostante abbia rotto con Jannik Sinner – e si sia vista “sostituire”, per così dire, abbastanza rapidamente da Anna Kalinskaya – non sta passando il suo tempo a leccarsi le ferite.

Questo, per lo meno, è ciò che traspare dal suo profilo social, che dopo l’addio al numero 1 del mondo è cambiato da così a così. Sebbene per definizione fosse un’influencer, la sua attività online non è mai stata tale da giustificare questo appellativo. Fino a questo momento. Già, perché da quando è single, o comunque non più fidanzata con il campione altoatesino, la bella Maria è tornata ad essere molto più attiva su Instagram.

Il che sembrerebbe confermare tutte le voci circolate, in passato, circa la linea che la ragazza aveva deciso di seguire di comune accordo con il suo ex. I due sono sempre stati molto discreti e non hanno mai voluto dare in pasto agli internauti la propria relazione. Le prove del fatto che stessero insieme arrivavano solo di tanto in tanto, quando Maria postava qualche foto generica localizzandosi nelle città in cui il tennista aveva giocato settimane prime. Per il resto, non un selfie, non un dettaglio sul quale speculare.

Viaggi e sorrisi: com’è la vita senza Sinner

Sinner sta seguendo la stessa linea con Anna, sebbene inizialmente, tra paparazzi e scatti rubati, si è concesso un po’ più di quanto non avesse mai fatto con Maria.

Sta di fatto che, così sembra, la Braccini è tranquilla, tranquillissima. Nelle ultime settimane ha postato svariati caroselli di foto scattate in giro per il mondo, come a voler dimostrare che se la sta spassando. Dei post “liberatori”, se vogliamo, nella misura in cui adesso, finalmente, può essere sincera e vera e dare libero sfogo alla sua voglia di essere social e connessa con il resto del mondo.

Non resta che capire, a questo punto, a cosa alludesse quando, nel messaggio pubblicato dopo la rottura, aveva riferito di aver messo “la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino”. Ma qualcosa ci dice che, social com’è tornata ad essere, lo scopriremo tra non molto.