Mazzata terrificante per Inzaghi: “Chiamato Allegri”

Mazzata per Simone Inzaghi: durante il programma Viva El Futbol su Twitch c’è il retroscena clamoroso di Antonio Cassano sul tecnico

Dopo l’addio con Bobo Vieri, una notizia che gli amanti del calcio non hanno preso benissimo, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno ripreso a parlare della Serie A sempre su Twitch.

Il programma si chiama Viva El Futbol e alla fine di ogni weekend si fanno analisi di quello che è successo. E, come al solito, l’ex calciatore tra le altre della Roma e del Real Madrid commenta tutto senza peli sulla lingua. E ovviamente questo aumenta la possibilità di avere delle interazioni. Nell’ultima puntata, Cassano, ha parlato di Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter campione d’Italia. E lo ha fatto in maniera non troppo benevola.

Mazzata per Inzaghi, le parole di Cassano

“Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro. Poi è diventato un fenomeno, ha vinto meritatamente il campionato. Marotta aveva già chiamato Allegri e Inzaghi era già a casa”. Uno scenario incredibile – Inzaghi non passava di certo bei momenti e sembrava a rischio – ma poi qualche trofeo è arrivato prima del trionfo dell’anno scorso e della finale di Champions League quello precedente.

Cassano, poi, ha continuato in questo modo: “Poi da marzo in poi ad un tratto ha lavorato e da quello che mi dicono lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte, vedo quell’Inter lì, l’Inter di Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque visto bene dalla stampa”. Insomma, un attacco vero e proprio nei confronti dell’allenatore che ha cucito lo scudetto sul petto dei nerazzurri e anche la seconda stella conquistata nel derby contro i rossoneri. Il solito Cassano quindi, che dice la sua senza badare troppo alla forma del suo discorso. E chissà Inzaghi che cosa ne pensa perché sì, sicuramente, anche lui ha sentito il discorso. O al massimo qualcuno glielo ha riportato.