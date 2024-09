6 Gratta e vinci da evitare: nell’ultima settimana hanno già dato

Se sei in cerca di un criterio da adottare al momento di scegliere su quale Gratta e vinci puntare, c’è qualcosa che devi sapere.

L’intelligenza artificiale si è rivelata estremamente saggia quando, qualche settimana addietro, le abbiamo chiesto di svelarci qualche trucchetto per scegliere i Gratta e vinci con cognizione di causa. Neppure “lei”, ovviamente, è in grado di prevedere il futuro, ma è innegabile che i consigli snocciolati siano utili, per quanto possano sembrare scontati.

Non tutti, ad esempio, hanno la buona abitudine di controllare, prima di effettuare l’acquisto, le probabilità di vincita di quella serie. Alcune rendono meglio di altre, sì. In alcuni casi lo scarto è infinitesimale, ma non è detto che non possa fare la differenza. Ci ha poi suggerito di evitare alcuni tagliandi, vale a dire quelli che, nei giorni precedenti alla nostra incursione in ricevitoria, hanno già dispensato i premi più alti. Una mossa che, in effetti, ci sembra parecchio intelligente.

Eccoci qui, allora, a ricapitolare quali Gratta e vinci hanno già dato nella settimana compresa tra il 26 agosto e l’1 settembre, cosicché possiate rapidamente individuare quali tagliandi, al momento e per qualche giorno ancora, potrebbero non garantirvi la vincita alla quale ambite. Fermo restando che tutto può succedere e che non è mai detta l’ultima parola, quando si parla di gioco d’azzardo e di dea bendata.

I 6 Gratta e vinci più fortunati della scorsa settimana

Iniziamo da una delle due vincite top della scorsa settimana, quella che ha fatto piovere 2 milioni di euro a Verona, in via Colonnello G. Fincato. Il tutto grazie a un biglietto della serie Sotto il sole, che a fronte di una spesa di 10 euro ha elargito il premio massimo in palio con questo grattino squisitamente estivo.

Ha assicurato la stessa vincita un tagliando della serie 50X, venduto stavolta in Sicilia, in un punto vendita di Vittoria, in provincia di Ragusa, lungo la strada per S. Croce Camerina. Si è assicurato una vincita di poco inferiore – 1 milione 768mila euro, per la precisione – il giocatore che a Quarrata, in Toscana, ha scelto dall’espositore di via Vecchia Fiorentina un biglietto della famosissima serie Il Turista per sempre.

Ha fruttato 1 milione di euro, ancora, il Nuovo 100X che qualche fortunatissimo aspirante milionario ha comprato a Roma, in via dei Savorelli. Non resta che scoprire, a questo punto, quali siano gli ultimi 2 tagliandi che, nel corso della settimana ormai alle spalle, hanno dispensato due bei premi del valore di mezzo milione l’uno. Il primo è un Doppia Sfida Classic comprato a Cerreto Sannita, mentre il secondo è Il Miliardario che è stato acquistato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.