Piano anti-Marquez: alleanza tra Rossi e Bagnaia

Piano anti-Marquez: ecco quello che potrebbe succedere il prossimo anno tra Valentino Rossi e Pecco Bagnaia. La situazione

Sappiamo tutti quello che è successo nell’ultimo Gran Premio: Bagnaia e il Marquez minore, hanno avuto un contatto che li ha spediti entrambi a terra. C’è stata paura dentro la Ducati per capire le condizioni, inizialmente, di Pecco: l’impatto è stato brutto e avrebbe potuto avere molte conseguenze.

Niente di grave, ma la classifica del Mondiale per l’attuale campione del Mondo si è davvero complicata. Le polemiche ovviamente dopo il botto non sono mancate, ma è acqua passata e Bagnaia sta già pensando al prossimo impegno, importante, che potrebbe pure decidere le sorti della stagione. Vedremo ovviamente come reagirà a quanto successo domenica scorsa, e guardando al futuro, secondo quanto detto dall’ex pilota Alex Barros che ha parlato ai taccuini di Motosan, potrebbe esserci un’alleanza nel 2025 tra Rossi e Pecco.

Alleanza anti-Marquez, il nuovo scenario

“Penso che Bagnaia abbia abbastanza chiaro quello che accadrà, lo sa già. In questa partita che Marc sta già giocando, Valentino sicuramente aiuterà Bagnaia perché lo conosce. Sarà una guerra all’interno dei box e la Ducati avrà molte difficoltà a gestirla, perché la lotta sarà tra i due. Se non sanno gestire bene la cosa i piloti possono cadere”.

Poi ha anche sottolineato il concetto: “Sono stato con Valentino a correre la gara automobilistica endurance a Interlagos. Ne abbiamo parlato un po’ e Valentino ha le cose molto chiare. Sa cosa bisogna fare e ovviamente aiuterà Bagnaia in ogni modo possibile. Ma sarà difficile, Bagnaia sa già che avrà un anno difficile. E’ vero che è in Ducati da tanto tempo, i due titoli vanno rispettati e lui è sulla buona strada per il terzo… ma l’arrivo di un pilota che sbilancia tutto questo cambierà il corso della stagione”. In poche parole la nuova stagione si preannuncia complicata e assai tesa. Le sorprese in tutto questo non sono da escludere e tutto davvero potrebbe succedere. Vedremo come verrà gestita dalle parti in causa. La trascrizione dell’intervista è stata riportata dal sito auto.everyeye.it.