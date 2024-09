Gratta e Vinci, colpo da 2 milioni: questo biglietto sta spopolando

Gratta e Vinci, il colpo è da 2 milioni di euro con questo biglietto che sta davvero spopolando. Vincita massima e vita cambiata

Colpo grosso con un Gratta e Vinci. Un altro milionario in Italia grazie alla Lotteria Istantanea. Un sogno per moltissimi giocatori, milioni di giocatori che comprano un tagliando illuminandosi per pochi secondi, fin quando – quasi sempre succede questo – non rimane la delusione di doverci riprovare.

Occhio: con questi giochi si perde sempre e anche se noi vi riportiamo queste notizie sono pochissime, quasi nulle, le possibilità che possa capitare a voi. Quindi quando giocate fatelo con calma, con la regolarità giusta, e non cercando di prendere una vincita che non arriverà, purtroppo, mai. Sì, ci sono le eccezioni, come quella che ci ha raccontato ancora una volta Agimeg.it. Un’eccezione che conferma la regola.

Gratta e Vinci, 2 milioni di euro con il “Nuovo 50X”

Due milioni di euro vinti in Sicilia, nel profondo Sud, baciato dalla fortuna dal Nuovo 50X, uno dei biglietti più amati dagli italiani nell’ultimo periodo perché dà moltissime possibilità di vincita.

Per la precisione il tagliando è stato comprato a Vittoria, in provincia di Ragusa, nella rivendita Strada per Santa Croce Camerina al chilometro 1. Di solito somme del genere si vincono con Il Miliardario o con un biglietto di quella famiglia lì. Stavolta però la vincita massima, quella da 2 milioni di euro, è stata fatta con un tagliando diverso che però sta iniziando davvero a spopolare tra gli italiani. Insomma, colpo grosso e nuovo milionario in Italia. Il Gratta e Vinci in questione, infine, mette a disposizione diverse vincite: Tra i premi minori si trovano importi di 40.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 e 10 euro. Le possibilità di successo sono tante, quindi. Ma ricordatevi, si perde sempre con i Gratta e Vinci e con tutti i giochi d’azzardo.