Sinner, sentenza ribaltata: l’annuncio lascia tutti di stucco

Jannik Sinner, la teoria è stata smontata pezzo dopo pezzo e questo è il risultato: i tifosi sono rimasti senza parole.

Simona Halep ha taciuto, salvo poi ritrattare e sfogare su Jannik Sinner la rabbia – comunque del tutto legittima – dovuta al periodo nero che si è lasciata alle spalle. Lei sa cosa significhi essere squalificati per doping e non si è detta d’accordo, alla luce di ciò, con la decisione del tribunale indipendente di “salvare” Jannik Sinner. La cui vicenda, è giusto sottolinearlo, è comunque molto diversa da quella in cui si è trovata coinvolta la tennista rumena.

Sta di fatto che la due volte campionessa Slam non è stata la sola, come noto, a scagliarsi contro la sentenza che ha scagionato l’azzurro dalle accuse a lui inizialmente rivolte. Agguerritissimo è stato, sin dall’inizio, Nick Kyrgios, che ha invocato la squalifica per il numero 1 al mondo e dimostrato di non credere alla versione dei fatti circolata, sebbene l’altoatesino abbia fornito diverse prove a supporto di quanto accaduto.

Si erano mantenuti sul vago, ancora, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che non hanno voluto esporsi troppo in questa vicenda così delicata. Il primo aveva parlato in “sindacalese”, senza dire effettivamente la sua sul presunto doping di Sinner, mentre l’iberico si era limitato ad affermare qualcosa del tipo “Dicono che sia innocente”. Evitando, tuttavia, di pronunciarsi e di esprimere la propria opinione in merito alla contaminazione da Clostebol che ha fatto passare mesi infernali al campione italiano.

Sinner, giustizia è fatta: critiche smontate pezzo dopo pezzo

Tutti questi verdetti, uno dopo l’altro, sono tuttavia stati prontamente smontati. Ribaltati, addirittura. Già, perché nel momento in cui un ex numero 1 ha preso la parola, è parso che giustizia venisse finalmente fatta.

Parliamo di Rafael Nadal, che nelle scorse ore è intervenuto alla trasmissione El Hormiguero e analizzato in maniera molto razionale, scevra da pregiudizi, il caso che ha coinvolto il vincitore degli Australian Open 2024. “Credo nella buona fede delle persone e nella giustizia. E la giustizia non va apprezzata solo quando decide come noi riteniamo debba decidere. Io credo nella giustizia, credo negli organi che devono prendere decisioni e che le prendono in base a ciò che ritengono corretto”.

“Se non lo hanno sanzionato – ha detto ancora, lasciando tutti di stucco per la sua lucidità – hanno visto in maniera chiara che non doveva essere sanzionato. Non credo che non sia stato punito perché è Sinner ed è numero 1 al mondo”. “Conosco Jannik, non penso proprio che avesse intenzione di doparsi“. E chissà che il conforto ricevuto dal campionissimo di Manacor non possa essere benzina per il fenomeno di San Candido.