Sinner-Medvedev, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Medvedev è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Da quando Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno abbandonato prematuramente New York, questo possibile quarto di finale è stato sempre considerato come una finale anticipata. E lo sembra ancor di più ora che è diventato realtà: Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono i favoriti principali per la vittoria dello US Open 2024 insieme ad Alexander Zverev, situato però dall’altro lato del tabellone.

Per l’altoatesino questa sfida, oltre a potergli spalancare la porta verso la finalissima – in semi se la vedrebbe con uno tra Alex de Minaur e Jack Draper, sicuramente meno insidiosi e più alla portata rispetto al russo – ha un significato particolare. Significherebbe, infatti, vendicare la sconfitta patita lo scorso luglio a Wimbledon, sempre nei quarti di finale. Un match che segnò la fine della lunga striscia di vittorie dell’attuale numero uno al mondo contro Medvedev, che contro Sinner perdeva ininterrottamente da 5 partite consecutive (compresa la finale degli ultimi Australian Open). Un k.o. in 5 set che senza alcun dubbio ha lasciato l’amaro in bocca al nativo di San Candido, costretto in quella circostanza a fare i conti anche con un malore.

Medvedev resta in vantaggio 7-5 nei precedenti ma nell’ultimo anno, se escludiamo la sfida di Wimbledon, è stata quasi una rivalità a senso unico, con l’italiano che da Pechino in poi ha sempre avuto la meglio sul moscovita, anche se al termine di incontri sempre molto tirati e combattuti.

Sinner nella Grande Mela dà l’impressione di essere in salute – nel 2024 ha raggiunto i quarti in tutti gli Slam, facendo registrare un altro record – e l’ha dimostrato vincendo le ultime tre partite in 3 set (l’unico set perso rimane quello nel match d’esordio con McDonald). Identico il percorso di Medvedev, che dopo aver vinto in 4 set contro il serbo Lajovic nel primo turno è stato praticamente perfetto contro Marozsan, Cobolli e Borges.

Il match valido per i quarti dello US Open ’24 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmesso mercoledì 4 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Medvedev anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Comparazione quote

La vittoria di Sinner è quotata a 1.38 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 38.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Si profila una vera e propria battaglia, “sia fisica che mentale” come ha tenuto a precisare lo stesso Sinner in conferenza stampa. L’azzurro sul cemento nordamericano quest’anno è stato una forza della natura, perdendo solo due partite (Alcaraz e Rublev), ma se vorrà avere ragione dell’ostico russo dovrà per forza migliorare le percentuali al servizio, un fondamentale in cui finora a New York non è stato sempre costante. La sensazione è che stavolta possa spuntarla in un altro match che potrebbe protrarsi fino al quinto set.