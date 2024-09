Ha firmato con la Ferrari, tifosi in festa: il colpo è UFFICIALE

Ha firmato con la Ferrari. Un paio di giorni dopo il primo annuncio ufficiale ne arriva un altro. Ecco il comunicato della Rossa

Vi abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, che la Ferrari e Santander dopo due anni di contratto abbiano deciso di mettere fine alla collaborazione. Quindi, alla fine di questo 2024, la banca spagnola non comparirà più sulla Rossa. Tutto fatto di comune accordo, visto il comunicato venuto fuori assai conciliante. Non c’erano evidentemente i presupposti per andare avanti insieme.

Detto questo, vi abbiamo anche spiegato come gli sponsor siano davvero fondamentali nello sport. Aiutano, eccome, le scuderie in questo caso – ma anche i club – ad avere degli introiti importanti che possono essere determinanti in tutti i settori. E la Ferrari in questo caso non ha perso tempo, comunicando ufficialmente anche un’altra partnership.

Ha firmato con la Ferrari: c’è Unicredit

Da una banca all’altra. Sì, perché la Ferrari ha siglato un accordo ufficiale con Unicredit, come si legge nella nota apparsa sul sito della Rossa: “Ferrari annuncia che, a partire dal 1° gennaio 2025, UniCredit S.p.A. collaborerà con Ferrari S.p.A., società da essa interamente controllata, per essere al suo fianco nelle attività sportive di Formula 1 con un accordo pluriennale“.

Accordo pluriennale, quindi. Quello con Santander era durato due anni, in questo caso invece non vengono messe in evidenza gli accordi né economici né temporali tra le parti. Si saprà forse più avanti ma è un dettaglio che poco interessa forse ai tifosi. Quello che interessa, invece, e lo abbiamo visto a Monza, è avere una macchina competitiva che possa regalare delle emozioni che troppo poco si vivono per un tifoso. Certo, già vedere Hamilton l’anno prossimo è un impatto importante, ma serve vincere.