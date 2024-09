Portogallo-Croazia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Portogallo-Croazia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Riparte dalla Nations League il Portogallo di Roberto Martinez e lo fa a distanza di pochi mesi da un Europeo sottotono, in cui la selezione guidata dal tecnico spagnolo avrebbe potuto fare certamente di più, specie dopo aver dominato in lungo e in largo nelle qualificazioni.

Il percorso dei lusitani si è fermato ai quarti di finale, che rappresentavano l’obiettivo minimo. La giustiziera di Cristiano Ronaldo e compagni è stata la Francia, che ha avuto la meglio ai rigori dopo uno noioso 0-0. Il Portogallo ha concluso la fase ad eliminazione diretta senza segnare neanche un gol: anche contro la Slovenia negli ottavi la sfida era stata decisa dal dischetto dopo un pari ad occhiali. Ha fatto peggio la Croazia, considerata una delle potenziali outsider del torneo continentale. I Vatreni, arrivati evidentemente alla fine di un ciclo strepitoso (secondi al Mondiale 2018 e terzi in Qatar nel 2022), non sono riusciti a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, non collezionando nessuna vittoria tra Spagna, Albania e Italia. La federazione in ogni caso ha confermato il commissario tecnico Zlatko Dalic, che a sua volta per le prime gare della Nations League 2024-25 ha convocato quasi tutta la “vecchia guardia”, da Modric e Perisic, con l’esclusione del solo Brozovic (l’ex Inter ha detto addio alla nazionale). Anche nel Portogallo ci saranno tutti i big: rispetto ad Euro 2024 l’unico assente è il difensore Pepe, che dopo l’avventura in Germania ha deciso di dare l’addio al calcio.

Come vedere Portogallo-Croazia in diretta tv e in streaming

Portogallo-Croazia è in programma giovedì alle 20:45 all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gli ultimi due incontri ufficiali tra queste due selezioni si sono giocati proprio in Nations League, nel 2020. E fu il Portogallo ad aggiudicarsi entrambi i match (4-1 all’andata e 2-3 al ritorno). Nell’amichevole pre-Europeo andata in scena lo scorso giugno, invece, i croati ebbero la meglio 2-1 in terra lusitana. Vista la voglia di riscatto da parte delle due nazionali, ci aspettiamo un match combattuto, in cui probabilmente si segnerà sia da una parte che dall’altra. Portogallo leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Portogallo-Croazia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovačić, Modric, Pasalic; Sucic, Kramaric, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1