Scozia-Polonia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Scozia-Polonia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo A della Nations League 2024-25, oltre a Portogallo e Croazia, ci sono anche Scozia e Polonia, due selezioni entrambe reduci da un Europeo molto deludente. La Tartan Army ha collezionato a malapena un punto in tre partite, non dando mai la sensazione di poter superare la fase a gironi. Dopo l’esordio da incubo con la Germania padrona di casa (5-1), gli uomini di Steve Clarke hanno strappato un pareggio contro la Svizzera (1-1) ma nella terza giornata hanno perso di misura con l’Ungheria (0-1), chiudendo all’ultimo posto.

Sette gol subiti e soltanto due segnati per la rappresentativa britannica, numeri simili a quelli dei polacchi, che in Germania hanno incassato un gol in meno realizzandone uno in più.

Anche la Polonia, tuttavia, non è riuscita ad evitare l’ultimo posto in un raggruppamento ad ogni modo più complicato di quello della Scozia (c’erano Olanda e Francia). L’unica nota positiva per la selezione di Michal Probierz – anche lui confermato nonostante il deludente Europeo – è stato il pareggio con la Francia di Mbappé nella terza giornata (1-1), con Lewandowski che ha replicato proprio all’attuale attaccante del Real Madrid. Il ct scozzese per questo match – che rappresenterà l’esordio assoluto della Scozia nella Lega A di Nations League – ha chiamato anche tre giocatori che durante l’ultimo mercato estivo sono approdati in Serie A (il torinista Adams e i napoletani Gilmour e McTominay), mentre nella Polonia, oltre a Lewandowski, ci sono davvero tanti italiani, da Zielinski a Zalewski, passando per Urbanski e Walukiewicz.

Come vedere Scozia-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Scozia e Polonia è in programma giovedì alle 20:45 all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Davanti al proprio pubblico la Scozia ha sempre una marcia in più ma bisogna anche tenere conto del fatto che nell’ultimo anno la Tartan Army èriuscita a battere solamente la modesta Gibilterra in amichevole (1 vittoria nelle ultime 12 partite). Immaginiamo dunque un match per larga parte bloccato, visto che anche la Polonia – escluso Lewandowski – non ha grande qualità lì davanti. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Scozia-Polonia

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hanley, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Dykes.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Moder, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1