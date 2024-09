Ha appena raggiunto Sinner: cambia la classifica

Ha appena raggiunto Sinner: ecco come cambia la classifica ufficiale. La situazione aggiornata che vede protagonista il nostro azzurro

“Il tennista con più vittorie, finora, nel circuito maggiore in questa stagione. Alexander Zverev è il secondo giocatore a staccare ufficialmente il pass per le Nitto Atp Finals 2024. I quarti di finale raggiunti agli Us Open hanno consentito al nativo di Amburgo di superare i 6000 punti nella classifica Race e anche l’attuale limite stabilito per garantirsi un posto nel torneo dei maestri”. Inizia in questo modo l’articolo di tennisworlditalia.com che dà aggiornamenti importanti su uno dei più sentiti tornei internazionali di tennis.

Il torneo è riservato ai più importanti tennisti dell’anno e Medvedev ha già vinto due volte questa importante manifestazione. La prima nel 2018, quando riuscì a superare in finale Roger Federer; la seconda nel 2021 quando ebbe la meglio su Djokovic. Poi l’infortunio che lo ha messo ko per diverso tempo.

Atp Finals, la classifica aggiornata

Scavalcato Alcaraz che adesso è in terza posizione, ma lo spagnolo non mancherà ovviamente all’evento attesissimo da queste parti. Della partecipazione – oltre a Jannik Sinner, ovviamente – è sicuro anche Daniil Medvedev, mentre è ancora incerta, purtroppo, la presenza di quel tennista che ha fatto sognare milioni di tifosi nel corso della propria carriera: Novak Djokovic.

Eliminato agli Us Open, il tennista serbo nella classifica annuale è settimo con 3260 punti conquistati. E che quindi ha bisogno di racimolare altri punti per essere sicuro di essere tra i primi otto dell’anno. Non si sa, comunque, quanti altri tornei giocherà nel corso di questa parte finale di stagione, quindi non è nemmeno sicura la sua presenza per questo bellissimo torneo che anche quest’anno si giocherà in Italia, a Torino. Insomma, una prima classifica c’è e ci sono con essa anche delle belle sorprese. Vedremo che succederà nelle prossime settimane. Intanto, noi, godiamoci Sinner. Che rimane il numero uno al mondo e che punta a vincere tutto quello che può da qui a dicembre.