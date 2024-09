Qualificazioni ai Mondiali AFC: i pronostici sulle partite del 5 settembre

Qualificazioni ai Mondiali, gironi asiatici: i pronostici sulle partite del 5 settembre, in campo Australia, Giappone, Iran e tante altre.

La terza fase di qualificazione ai Mondiali in Asia prende il via questo giovedì con nove partite in programma. Le prime due classificate di ogni girone da sei otterranno la qualificazione per i Mondiali del 2026 che verranno ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada.

Partenza col botto con l’accesa sfida tra Giappone e Cina. I precedenti generali sono abbastanza equilibrati, col Giappone in vantaggio 17-15, ma negli ultimi venti anni il divario che si è creato tra le due nazionali è sotto gli occhi di tutti, non a caso i giapponesi hanno vinto 4 degli ultimi 5 precedenti. Il Giappone gioca un calcio offensivo, tanto che dodici delle ultime tredici partite giocate sono finite col segno “over 2,5”. In attacco il CT Moriyasu ha tantissime alternative di qualità: Minamino, Morita, Kamada Daichi, Maeda, Hatate, Doan, Ueda e Kubo.

La rivalità tra Qatar ed Emirati Arabi Uniti risale al 1972 ed è una delle più intense in Asia. La prima partita del Gruppo A si svolgerà allo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan e segnerà un altro capitolo della loro rivalità. Con 33 partite giocate tra loro, il Qatar ha un leggero vantaggio, conducendo sugli Emirati Arabi Uniti 14-10, con nove pareggi. I campioni d’Asia in carica sono cresciuti dopo il Mondiale e partono favoriti.

I pronostici sulle altre partite

L’Indonesia non era mai arrivata così lontano prima d’ora nelle qualificazioni ai Mondiali: raggiungere il terzo turno è già stato un grande traguardo per questa nazionale. Andare oltre sarà molto complicato: già in casa dell’Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City di Jeddah, sarà molto complicato evitare la sconfitta.

Sono passati dieci anni dall’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nel 2014, quando l’Arabia Saudita ha vinto 1-0 estendendo il suo record a 11 vittorie su un totale di 12 precedenti. L’Indonesia non ha mai battuto l’Arabia Saudita, con un pareggio a reti inviolate in un’amichevole internazionale il 7 ottobre 2011 come miglior risultato.

La Corea del Sud parte nettamente favorita contro la Palestina, che ha raggiunto per la prima volta questa fase: si tratta del primo confronto assoluto tra queste due nazionali.

Vittoria alla portata contro la Corea del Nord anche per l’Uzbekistan di Shomurodov, autore di un brillante quanto inaspettato avvio di stagione con la maglia della Roma. L’Iran del neointerista Taremi ha segnato 11 gol negli ultimi due confronti col Kyrgyzstan: un altro over 2,5 è altamente probabile.

I pronostici:

Giappone-Cina 1+OVER 2,5

Australia-Bahrain 1+OVER 1,5

Corea del Sud-Palestina 1 + OVER 1,5

Uzbekistan-Corea del Nord 1

Iran-Kyrgyzstan OVER 2,5

Qatar-Emirati Arabi Uniti 1X doppia chance

Arabia Saudita-Indonesia 1

