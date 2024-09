Serbia-Spagna, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Serbia-Spagna è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella che sta per concludersi è stata un’estate che la Spagna calcistica non dimenticherà facilmente. La Roja è tornata a vincere gli Europei a distanza di 12 anni dall’ultima volta – si è trattato del suo quarto trionfo, nessuno ne ha vinti così tanti – dimostrando di essere una nazionale piena zeppa di talento ma soprattutto meglio organizzata rispetto alle altre.

Ma, oltre al trionfo della selezione di Luis De La Fuente, che nella finale di Berlino ha prevalso sull’Inghilterra – decisivo il gol di Oyarzabal a 4 minuti dalla fine dopo che gli inglesi avevano pareggiato con Palmer – il movimento calcistico spagnolo ha portato a casa anche l’Europeo Under-19 e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Insomma, anche a livello giovanile la Spagna domina. E De La Fuente e i suoi uomini cercheranno di difendere anche il titolo conquistato nell’ultima Nations League, vinta nell’estate 2023 ai rigori contro la Croazia. La Roja è stata sorteggiata nel gruppo 4 di Lega A, insieme a Serbia, Svizzera e Danimarca. L’esordio avverrà contro la selezione balcanica, nell’infuocato “Marakana” di Belgrado, lo stadio della Stella Rossa intitolato a Rajko Mitic. Così come aveva fatto agli ultimi Mondiali, la Serbia ha deluso fortemente anche agli Europei tedeschi, collezionando soltanto due punti nel proprio girone e mancando l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Ciononostante la federazione ha deciso di confermare il selezionatore Dragan Stojkovic, travolto dalle critiche dopo l’ennesima spedizione fallimentare.

Rispetto ad Euro 2024 De La Fuente non ha convocato gli infortunati Morata e Unai Simon, per scelta tecnica invece non ci saranno Merino e Nacho. Assente anche il metronomo Rodri per squalifica. Nella Serbia non c’è il centravanti della Juventus Vlahovic, che ha detto no a Stojkovic per motivi personali.

Come vedere Serbia-Spagna in diretta tv e in streaming

Serbia-Spagna è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Spagna sazia e rilassata dopo il trionfo all’Europeo di Germania? No, ma l’assenza dei vari Morata e Rodri non è da sottovalutare. Ad ogni modo non sarebbe una sorpresa se la Serbia riuscisse a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Serbia-Spagna

SERBIA (3-4-2-1): Raijkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Lukic, Ilic, Zivkovic; Birmancevic, Samardzic; Jovic.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2