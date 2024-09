I pronostici di giovedì 5 settembre: Nations League, qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 5 settembre, al via le partite di Nations League con in campo tra le altre Spagna e Portogallo.

Inizia questa sera la nuova edizione della Nations League, una competizione che tutte le nazionali europee, in particolare quelle della League A, non dovranno snobbare più di tanto perché legata a doppio filo con i prossimi girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ci saranno dei benefici sia in vista del sorteggio (si può diventare testa di serie) che la possibilità di ottenere dei posti assicurati per gli spareggi di qualificazione.

Tra le big le prime a scendere in campo saranno Portogallo e Spagna. Il Portogallo se la vedrà con la Croazia, sfida tra due delusioni dell’ultimo Europeo. La Croazia appare in una fase di declino e parte sfavorita. Chi sforna invece nuovi talenti da un anno all’altro è la Spagna che dopo avere fatto il pieno in estate (Europei e medaglia d’oro alle Olimpiadi) parte favorita in Serbia contro una nazionale priva di Vlahovic.

I pronostici sulle altre partite

La Slovacchia cerca continuità dopo la bella figura fatta a Euro 2024: contro l’Estonia vittoria alla portata. Favorita nel pronostico anche la Svezia in casa del modesto Azerbaijan. Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi conviene guardare alle qualificazioni ai Mondiali che si giocano in Asia: Giappone-Cina e Iran-Kyrgyzstan le più probabili.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Serbia-Spagna, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Svezia (in Azerbaijan-Svezia, Nations League, ore 18:00)

(in Azerbaijan-Svezia, Nations League, ore 18:00) Portogallo (in Portogallo-Croazia, Nations League, ore 20:45)

(in Portogallo-Croazia, Nations League, ore 20:45) Slovacchia (in Estonia-Slovacchia, Nations League, ore 20:45)

(in Estonia-Slovacchia, Nations League, ore 20:45) Irlanda del Nord o pareggio (in Irlanda del Nord-Lussemburgo, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Giappone-Cina , Qualificazioni ai Mondiali, ore 12:35

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 12:35 Iran-Kyrgyzstan , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Portogallo-Croazia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Danimarca-Svizzera , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Serbia-Spagna, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 6.56 GOLDBET ; 6.67 SNAI; 6.56 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Scozia-Polonia, Nations League, ore 20:45