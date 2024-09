Danimarca-Svizzera, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Danimarca-Svizzera è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo 4 la lotta per il secondo posto si preannuncia abbastanza serrata. Oltre alla Spagna, ci sono anche Serbia, Svizzera e Danimarca: tre selezioni che più o meno si equivalgono e che si daranno battaglia per la seconda piazza dietro ai campioni d’Europa. Da quest’edizione della Nations League, infatti, avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta anche le seconde classificate dei quattro gironi di Lega A.

La Danimarca deve dimenticare al più presto un Europeo non propriamente esaltante, in cui nonostante non sia riuscita a far registrare neppure una vittoria ha comunque raggiunto l’obiettivo di staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Grazie all’astruso meccanismo della fase a gruppi della manifestazione continentale, agli scandinavi sono bastati 3 punti (tre pareggi) per avanzare agli ottavi, dove sono stati fatti fuori dai padroni di casa della Germania (2-0). Sconfitta che ha indotto l’ex commissario tecnico Kasper Hjulmand a rassegnare le dimissioni: al suo posto adesso c’è Morten Wieghorst, suo vice negli ultimi anni.

La Svizzera, al contrario, è reduce da un Europeo da urlo: in terra teutonica la selezione rossocrociata, guidata da Murat Yakin, si è tolta diverse soddisfazioni, come ad esempio la nettissima affermazione sull’Italia campione in carica negli ottavi di finale, con gli elvetici superiori sotto ogni punto di vista. L’avventura della Svizzera si è poi conclusa ai quarti contro un’Inghilterra che l’ha spuntata solamente ai rigori. Yakin a Copenaghen non potrà contare su due veterani come Sommer e Shaqiri, che dopo l’Europeo hanno detto addio alla nazionale, nella Danimarca invece mancheranno Christensen, Kjaergaard e Hojlund, indisponibili.

Come vedere Danimarca-Svizzera in diretta tv e in streaming

Danimarca-Svizzera è in programma giovedì alle 20:45 al Parken di Copenaghen, in Danimarca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Gli Europei hanno dimostrato che la Svizzera attualmente ha qualcosa in più della Danimarca ed un risultato positivo degli elvetici al Parken non sorprenderebbe più di tanto. Probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Danimarca-Svizzera

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Andersen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Skov Olsen; Wind.

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Okafor; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1