Scommesse, colpaccio da 30mila euro: gol, calci d’angolo e cartellini

Scommesse, il colpaccio è di 30 mila euro: la tripla combo è clamorosa e viene chiusa oltre il 90esimo. Sì, la fortuna è stata tanta

Un weekend ricco di emozioni per le scommesse. Un weekend importante, soprattutto per un utente della BetFair, in Inghilterra. Sì, succede spesso che, da quelle parti, riescano a centrare delle giocate clamorose. Ma mai prima d’ora, onestamente, ne avevamo vista una simile.

C’è chi non riesce a centrare una singola, c’è chi invece gioca quattro partite, con tre combo, e compie l’impresa. Un segnale: quando uno deve vincere lo fa, per forza, anche oltre il 90‘. Sì, perché è successo tutto nei minuti di recupero della ripresa, o per meglio dire è successo quello che mancava per riuscire nel colpaccio grosso da oltre 25mila sterline. Che, al cambio, sono quasi 30 mila euro con solamente 25 sterline investite. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Quattro partite, dicevamo, della Premier League: Arsenal-Brighton, Nottingham-Wolves, Ipsiwch-Fulham e infine West Ham-Manchester City. Tutte pronosticate allo stesso modo: una tripla combo che prevedeva almeno un gol di entrambe le squadre, almeno tre calci d’angolo per squadra e almeno 2 cartellino per squadra. E cosa è successo alla fine? Sì, avete capito bene.

Nei minuti di recupero sono stati ammoniti quattro calciatori che hanno permesso, quindi, di centrare la schedina. Joao Pedro 90+6′, Elliot Anderson 90′, Ali Al-Hamadi 90+4′ e Manuel Akanji 90+1′. Questi i giocatori che sono beccati il giallo nei minuti di recupero e che quindi hanno permesso di centrare la vincita clamorosa. Una giocata assurda, di quasi 1000volte la posta – col bonus si è arrivati a così tanto di vincita – che cambia radicalmente anche il modo di vedere le schedine. Sì, perché se uno riesce in un colpo del genere allora è evidente che tutti possono sognare in grande per riuscire nel colpaccio. Insomma, auguri al fortunato vincitore.