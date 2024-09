Con Leao è tutto finito, esplode la bomba: nuovo club

Calciomercato Milan, al momento Leao è rimasto in rossonero ma tutto potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione

Durante l’estate di un suo possibile addio dentro il Milan si è discusso. O, per meglio dire, sono arrivate delle notizie importanti su quello che sarebbe potuto essere il futuro di Rafa Leao. Arabia e Barcellona sembrerebbe ci abbiano provato, ma tutti i tentativi sono stati respinti dai rossoneri che vogliono costruire il futuro attorno al portoghese.

Certo, nessuno si aspettava quello che è successo all’Olimpico. Nel momento del cooling break Leao – insieme a Theo – non sono andati vicino alla panchina di Fonseca. I due erano appena entrati in campo e secondo il Milan non avevano bisogno di rinfrescarsi. Ma da più parti è stata letta come una situazione di malessere per l’esclusione iniziale appunto, che ha fatto rumore e anche molto. Per il momento il club non prenderà nessun provvedimento nei confronti dei calciatori, la situazione verrà gestita internamente. Ma visto anche questo non è escluso che nei prossimi mesi ci possa essere un assalto vero e proprio nei confronti di Leao, soprattutto da parte del Barcellona che secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional.cat non lo ha mai perso di vista.

Leao al Barcellona, pronto l’assalto

“Il presidente del Barça ha chiarito che questa non è la fine del capitolo. Per Laporta non riuscire a chiudere l’ingaggio di Leao è stato un duro colpo, ma non definitivo. È qui che entra in gioco Jorge Mendes, che accoglie anche lui l’arrivo di Leao al Camp Nou. Mendes e Laporta hanno un rapporto fluido e hanno raggiunto un accordo che potrebbe essere decisivo per il futuro di Leao. L’idea è semplice: quando il club riuscirà a risanare le proprie finanze, Mendes aiuterà Laporta a sedersi per negoziare con il Milan. Entrambi sono disposti ad aspettare, ma non a lungo”.

Questo è il ragionamento messo nero su bianco sul sito citato prima. Quindi non è escluso – soprattutto, si legge ancora, venisse confermato l’accordo con la Nike – un assalto vero e proprio nelle prossime sessioni di mercato. Insomma, la situazione si può serenamente considerare in continua evoluzione.