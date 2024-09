Laura Barth, chi è la nuova stella della Domenica Sportiva

Laura Barth ha stregato il pubblico della trasmissione “La Domenica Sportiva”: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

186mila follower, una laurea con lode in Giurisprudenza e un passato come modella. Il tutto per sottolineare che non si può certo dire che Laura Barth non sia un tipo estremamente eclettico, anzi. Ha fatto di tutto un po’ e se l’è sempre cavata egregiamente, sebbene sia evidente che condurre programmi sportivi sia la sua vera passione.

Ha lavorato sia per la Rai che per Sky e dal 2016 presta il suo volto anche a Juventus Tv, il canale bianconero sulla piattaforma streaming Dazn. E per lei, juventina nell’animo, dev’essere stata una gran bella soddisfazione, approdare in quello studio. Così come lo sarà stato, senz’altro, varcare la soglia di quello che la ospiterà in questa stagione. Il campionato è appena iniziato, ma già tutti si sono accorti di come la sua presenza sul piccolo schermo faccia la differenza.

Già, perché con la Barth a “La Domenica Sportiva… al 90°”, lo storico programma ha tutto un altro sapere. La mitica trasmissione, che va in onda dallo studio TV1 di Milano, continua ad essere un punto di riferimento indissolubile per gli amanti del pallone. A maggior ragione adesso che la squadra si è arricchita di nuovi elementi pronti, come sempre, ad offrire una narrazione dettagliata e minuziosa dell’attualità calcistica e degli altri sport che vanno per la maggiore nel Bel Paese.

Calcio e non solo: tutti pazzi per Laura Barth

Alla conduzione c’è Simona Rolandi, mentre un parterre di opinionisti e di ospiti di tutto rispetto offrirà agli spettatori un punto di vista oggettivo ed approfondito degli eventi calcistici e non solo.

Il gruppo messo in piedi per l’appuntamento delle 22:45 della domenica sera vanta nomi del calibro di Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani e Mauro Bergonzi, ma la scoperta più bella, parola degli spettatori, è stata Laura Barth. La splendida influencer, conduttrice e modella, nata 40 anni fa a Roma, si è distinta sin da subito, facendo breccia in men che non si dica nel cuore del pubblico della Domenica Sportiva.

Quanto sia piaciuta lo si evince chiaramente da una foto, circolata sui social, che la ritrae insieme al collega Adani. I commenti positivi nei riguardi di Laura si sono sprecati e, bisogna ammetterlo, sono tutti meritatissimi. Perché quando la bellezza incontra la competenza non resta altro da fare che “inchinarsi” e lasciarsi stupire.