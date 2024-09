“Zanardi mancherà tanto”: colpo di scena

Zanardi mancherà tanto: in questo momento sono in corso le Paralimpiadi a Parigi. E molti pensano al nostro Alex che lotta ancora

Alex Zanardi è un vero e proprio esempio di vita per tutti. Una persona che nel corso della sua esistenza ne ha passate tante, troppe per il resto dell’umanità, ma non smette mai di lottare.

Forse nessuno avrebbe avuto la sua forza di rifarsi un’esistenza dopo quel terribile incidente in Formula Uno e tutto quello che poi ne è conseguito. Ma lui sì. Ma la sfortuna ha deciso un po’ di anni fa di voltargli di nuovo le spalle, con quell’incidente bruttissimo in handbike che lo ha messo di nuovo in fin di vita. Lotta Alex, lotta sempre e non molla mai anche se di notizie ufficiali non se ne hanno su quelle che sono le sue condizioni di salute. Detto ciò, proprio in questi giorni a Parigi si stanno svolgendo le Paralimpiadi. E i commenti sui social sono tantissimi.

Zanardi manca alle Paralimpiadi

Uno ci ha colpito tantissimo. Arrivato da una utente che segue i giochi olimpici francesi e che pensa ad Alex. Ci sarebbe senza dubbio stato il nostro atleta a Parigi. Non sto seguendo assiduamente i Giochi Paralimpici quindi vedendo stasera questi atleti mi viene spontaneo chiedere: un accenno ad Alex Zanardi è stato fatto durante le olimpiadi? Mancherà tanto questo campione in questi giochi”.

Non sto seguendo assiduamente i #GiochiParalimpici quindi vedendo stasera questi atleti mi viene spontaneo chiedere: un accenno ad Alex zanardi è stato fatto durante le olimpiadi? Mancherà tanto questo campione in questi giochi ❤️ — Gerardina (@Gerardinafg) August 31, 2024

Sì, manca tanto davvero Alex. La sua forza e la sua determinazione nell’affrontare tutto quello che la vita gli ha messo di fronte è qualcosa che aiuta. Mai nessuno come lui, c’è da dirlo. Mai nessuno è riuscito nel corso di questi anni ad avere un impatto sull’opinione pubblica come il nostro atleta. Che speriamo presto possa tornare a parlare, a dirci che ha vinto di nuovo lui contro tutto e contro tutti. Che meraviglia sarebbe. Forza Alex, noi siamo davvero qui ad aspettarti!