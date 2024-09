Dimitrov-Tiafoe, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Dimitrov-Tiafoe è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Correva l’anno 2019 quando il bulgaro Grigor Dimitrov approdò per l’ultima volta ai quarti di finale dello US Open. Per il nativo di Haskovo quello fu uno Slam indimenticabile, visto che riuscì ad avere la meglio su un campionissimo come Roger Federer – proprio ai quarti lo svizzero alzò bandiera bianca dopo 5 serratissimi set – arrendendosi poi in semifinale a Daniil Medvedev.

Nel 2024, a 33 anni, Dimitrov è tornato a dire la sua nel circuito, dopo aver ritrovato quella continuità che gli è sempre mancata negli ultimi anni anche a causa dei problemi fisici. Rientrato nella top 10 (oggi è nono nel ranking mondiale), il vincitore delle Finals 2017 è reduce da un’appassionante battaglia con il russo Andrey Rublev, terminata dopo quasi 4 ore: in vantaggio di due set, Dimitrov si è fatto rimontare dal moscovita per poi vincere il parziale decisivo. Il bulgaro non ha brillato in quanto a costanza ma le percentuali al servizio alla fine hanno fatto la differenza (ha servito con l’80% di prime). Promette scintille la sfida con lo statunitense Frances Tiafoe, che oltre a rappresentare una grande occasione per entrambi – da quel lato del tabellone non c’è più Djokovic – vale un pass per la semifinale.

L’americano, come spesso accade nella Grande Mela, sembra essere più motivato del solito e l’ha dimostrato regalando un dispiacere al connazionale Ben Shelton nel terzo turno, piegato in cinque set. Negli ottavi “Big Foe” ha poi fatto fuori il giustiziere di Djokovic, l’australiano Popyrin: questa sarà la sua terza apparizione in un quarto di finale di uno Slam.

