Badosa-Navarro, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Badosa-Navarro è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Il cemento nordamericano ci sta restituendo una nuova versione di Paula Badosa. O meglio, molto simile alla precedente, se consideriamo che da diverso tempo la tennista spagnola, a causa dei continui problemi muscolari, non giocava a questi livelli. Dopo la semifinale di Cincinnati, la classe 1997 sta facendo bene pure nella Grande Mela: a Flushing Meadows, infatti, non si era mai spinta oltre gli ottavi di finale.

La Badosa finora non ha concesso praticamente nulla se escludiamo la vittoria, abbastanza sofferta, nel terzo turno contro la rumena Ruse, in cui ha dovuto annullare anche un match point (4-6 6-1 7-6). Per il resto, nessuna è riuscita a mettere in difficoltà l’iberica, che ha avuto la meglio in due set contro la svizzera Golubic, la statunitense Townsend e la cinese Wang. Nei quarti, tuttavia, potrebbe non filare tutto liscio, dal momento che la Badosa dovrà vedersela con una delle tenniste più migliorate negli ultimi mesi, Emma Navarro. L’americana, che ha scalato il ranking fino ad arrivare alla posizione numero 12, a New York si è già presa uno scalpo illustre, quello della connazionale Coco Gauff, campionessa in carica dello US Open. Decisivo il dominio della Navarro nel terzo set, con la detentrice del titolo che ha iniziato a collezionare un errore non forzato dietro l’altro. Nei turni precedenti la newyorkese si era imposta su Blinkova, Rus e Kostyuk. L’unico precedente tra le due risale allo scorso maggio: agli Internazionali d’Italia fu la Badosa a spuntarla in rimonta al terzo set.

Il match valido per i quarti dello US Open ’24 tra Paula Badosa ed Emma Navarro sarà trasmesso martedì 3 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Badosa e Navarro anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 18:00 (ora italiana).

Comparazione quote

La vittoria della Badosa è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Over 20.5” nel è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Entrambe hanno fatto vedere grandi cose finora ma la maggiore esperienza e i colpi più potenti della Badosa secondo noi faranno la differenza. La spagnola molto probabilmente la spunterà in tre set.