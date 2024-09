Zheng-Sabalenka, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Zheng-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Come lo scorso anno Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka, rispettivamente numero 7 e 2 al mondo, sono pronte a sfidarsi ai quarti di finale dello US Open. Nel settembre 2023 la bielorussa impiegò un’ora e un quarto per piegare la cinese, battuta con un comodo 6-1 6-4. Le due, poi, si sono ritrovate di fronte a gennaio, sempre in uno Slam, ma si trattava della finalissima dell’Australian Open.

Anche in quel caso la Sabalenka lasciò soltanto le briciole alla tennista asiatica, che si arrese 6-3 6-2 e consentì alla giocatrice originaria di Minsk di vincere il suo secondo titolo in un Major e di bissare il trionfo dell’anno precedente a Melbourne. Dopo aver saltato Wimbledon e Olimpiadi a causa di un infortunio, la due volte campionessa Slam si è rituffata in fretta e furia nel circuito dando l’impressione di essere più agguerrita di prima: le apparizioni a Washington e Toronto le hanno permesso di fare rodaggio, poi nel Wta di Cincinnati la Sabalenka ha alzato il trofeo, battendo in finale l’americana Pegula. A New York è una delle grandi favorite per la vittoria finale: l’unica a creare qualche grattacapo è stata la russa Alexandrova, capace di strapparle un set nel terzo turno. Decisamente più tortuoso invece il percorso della Zheng: la cinese ha avuto la meglio in due set solamente contro la tedesca Niemeier, travolta 6-2 6-1.

Il match valido per i quarti dello US Open tra Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka sarà trasmesso nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Zheng e Sabalenka anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima dell’01:00 (ora italiana).

Il pronostico

In poche, all’interno del circuito, sono in grado di contrastare la potenza della Sabalenka, che sul cemento di New York ha un record di 25 vittorie e 6 sconfitte. Come nei due precedenti con la cinese, la bielorussa dovrebbe imporsi in due set.