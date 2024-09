Fritz-Zverev, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Fritz-Zverev è un match valido per i quarti di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Da una parte c’è un tennista che sogna di mettere piede nella sua prima semifinale Slam, dopo averla sfiorata a più riprese negli ultimi anni. Dall’altra invece uno che, dopo la precoce eliminazione di Djokovic, nella sua parte di tabellone è diventato automaticamente il grande favorito per l’approdo in finale (sarebbe la seconda a New York dopo quella persa nel 2020 con l’austriaco Thiem).

Insomma, di spunti ne propone diversi la sfida, valida per i quarti di finale, tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Tutti e due sono reduci da vittorie in rimonta: negli ottavi, due giorni fa, lo statunitense ha ribaltato il norvegese Ruud dopo aver perso il primo set; copione molto simile nel match tra Nakashima e il tedesco, riuscito a raddrizzare la situazione nonostante la falsa partenza. Fritz, il cui cammino è stato quasi immacolato finora in questo US Open, domenica scorsa è stato praticamente ingiocabile al servizio, mettendo a segno 56 vincenti e addirittura 24 ace: ha lasciato per strada un solo set, arrivando a giocare appena un tie break (nel primo turno contro Berrettini). Zverev, dal canto suo, ha brillato in risposta: il nativo di Amburgo ha concesso una sola palla break a Nakashima, conquistandone al tempo stesso ben 6. Anche lui, ovviamente, punta tanto sul servizio: contro l’americano ha vinto l’88% di punti con la prima.

Il match valido per i quarti di finale dello US Open 2024 tra Taylor Fritz e Alexander Zverev sarà trasmesso martedì 3 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Fritz e Zverev anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 19:15 (ora italiana).

Il pronostico

Grande equilibrio anche nei precedenti: Zverev è in vantaggio 5-4 ma soltanto pochi mesi fa, a Wimbledon, è stao Fritz ad avere la meglio in 5 set, al termine di una clamorosa rimonta. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, affinché ne esca fuori una partita lunga e combattuta, tra due giocatori che servono benissimo. Almeno un tie break e 40 game complessivi, con Zverev che a nostro parere stavolta dovrebbe spuntarla.