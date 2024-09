Gratta e vinci online da 200mila euro: lo stanno provando tutti gratis

Gratta e vinci online, il nuovo tagliando virtuale ha già fatto impazzire i giocatori: si gioca gratis, opportunità irripetibile.

Le novità nel panorama del gioco d’azzardo sono sempre bene accette e lo dimostra il fatto che ogni volta che un Gratta e vinci mai visto debutta è sempre un gran successo. Non ha fatto eccezione Multiplier Vaults, che ha arricchito il ventaglio della proposta online all’inizio di agosto e che continua a fare faville.

Giusto il tempo di approvare l’interfaccia di gioco, che già migliaia e migliaia di giocatori lo stavano provando. La meccanica di gioco, ampiamente illustrata nel regolamento, è piuttosto semplice. Si articola, però, in diverse modalità. La prima cosa da fare è scoprire la sezione relativa ai numeri vincenti, che si celano dietro il simbolo “$”. Dopodiché si consiglia di grattare le caselle della sezione “I tuoi numeri”, che sono invece contraddistinti da 6 casseforti sulle quali compaiono i moltiplicatori previsti dal gioco, ovvero X1, X2, X3, X4, X5 e X10.

Se in questa sezione compaiono dei numeri che appaiono anche in quella dei numeri vincenti, il giocatore vince il premio o, eventualmente, la somma dei premi corrispondenti. Da moltiplicare, ancora, per il numero che si nascondeva sotto il simbolo della cassaforte.

Gratta e vinci, tra lingotti e casseforti c’è da divertirsi

Sono previsti anche dei bonus, come il bonus chiave, che potrebbe apparire sotto una delle cassette di sicurezza raffigurate nella grafica di Multiplier Vaults.

Se in una di queste cassette c’è un lingotto, si vince il premio corrispondente moltiplicato per 1. Se ce ne sono 2 si moltiplica per 2 e se ce ne sono 3, si triplica il premio. Un gioco appassionante, sebbene intuitivo, che non a caso, come dicevamo prima, ha fatto subito breccia nel cuore degli aspiranti vincitori in cerca di un po’ di fortuna online. C’è un motivo in più per scegliere di tentare il tutto per tutto con questo Gratta e vinci, piuttosto che con un altro.

Lo puoi provare gratis, il che rappresenta un’opportunità irripetibile. Accedendo a questo link, non dovrai fare altro che individuare il nome di questo tagliando e cliccare, poi, su “Prova”. A quel punto, si aprirà una schermata e potrai dilettarti e comprendere come funziona il gioco. Il premio massimo è pari a 200mila euro, ma la somma in palio dipende dalla puntata. Il giocatore può investire da un minimo di 10 centesimi ad un massimo di 20 euro.