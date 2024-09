Gratta e Vinci, colpo da 500mila euro: ha fatto un grave errore

Gratta e Vinci, colpo clamoroso da 500mila euro. Ma ha fatto un gravissimo errore. Ecco quale. Intanto esulta con questo biglietto

C’è solamente una cosa che vi abbiamo detto nel corso di questi anni: quando si vincono certe somme con un Gratta e Vinci, oppure con qualsiasi gioco, è sempre meglio rimanere anonimi. Amici, parenti, conoscenti, gente che ti saluta a malapena potrebbero iniziare a bussare per chiedere un aiuto economico inaspettato, per quella spesa imprevista che tutti avranno in quel momento, o per qualsiasi cosa. Quindi meglio stare zitti, e non dire nulla.

Poi ci sono anche altre cose un poco più gravi. Negli anni scorsi infatti alcuni malviventi avevano preso di mira appunto un uomo che aveva centrato un colpo grosso col gioco e lo avevano sequestrato in casa. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Adesso parliamo ovviamente della vincita in questione, clamorosa, di 500mila euro con un Gratta e Vinci, piazzata da un pensionato nel Cremasco. Così racconta Agimeg.it.

Gratta e Vinci, ecco la vincita

Con una spesa di soli 5 euro – quindi ha centrato la vincita massima – un pensionato è riuscito a portare a casa 500mila euro con il tagliando “New Tutto X Tutto“. Il premio è stato vinto presso la tabaccheria ricevitoria situata nella galleria del Gran Rondò.

“Il fortunato vincitore ha grattato il biglietto sul posto per verificare immediatamente la sua sorte e, con grande stupore, ha scoperto di aver vinto l’importo più alto possibile. “Per avere conferma assoluta, si è rivolto subito a noi,” hanno le dipendenti della ricevitoria a La Provincia. Quindi il signore in questione si è fatto scoprire. Certo, in questo caso oseremmo dire anche che è giusto così, perché non tutti sono in grado con un biglietto del genere in mano e con l’emozione che arriva in quel momento, di aver capito bene cosa sta succedendo. Forse avrebbe potuto fare in un altro modo direte voi, magari scaricando quell’applicazione della quale spesso vi abbiamo parlato. Ma ormai è andata com’è andata. Auguri a lui!