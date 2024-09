Muchova-Paolini, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Muchova-Paolini è un match valido per gli ottavi di finale dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Per raggiungere la terza finale Slam consecutiva servirà un’altra impresa, ma nel frattempo Jasmine Paolini ha portato a casa altri due record, che male non fanno. La numero uno d’Italia, nonché 5 al mondo, con il successo ottenuto ai danni della kazaka Putintseva, abbattuta 6-3 6-4, sabato scorso è diventata l’italiana con più vittorie Slam in un anno solare. E non è finita qui, perché nessuna prima di lei era riuscita a raggiungere gli ottavi di finale dei quattro Major nello stesso anno.

Numeri che dimostrano quanto sia cresciuta la tennista lucchese, chiamata ad alzare ulteriormente l’asticella a New York dopo le vittorie con Andreescu, Pliskova – la ceca si era ritirata dopo soli tre game – e Putintseva. La prossima avversaria della Paolini è Karolina Muchova, tra le più talentuose del circuito ma soprattutto in grado di giocare un tennis molto vario, eccellendo un po’ in tutti i fondamentali. Tornata in campo due mesi fa dopo un’operazione al polso, la ceca (oggi numero 52 al mondo) finora non ha lasciato per strada neppure un set e tra gli scalpi che si è presa c’è anche quello di Naomi Osaka, considerata una potenziale outsider. Se i bookmaker la considerano favorita è pure per via dei precedenti: contro la Paolini Muchova ha fatto tre su tre, sebbene l’ultimo testa a testa risalga al 2021, quando l’azzurra non aveva ancora raggiunto il livello attuale.

Il match valido per gli ottavi dello US Open ’24 tra Karolina Muchova e Jasmine Paolini sarà trasmesso lunedì 2 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Muchova e Paolini anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Il pronostico

La Muchova ha tanti colpi nel suo repertorio e non sorprende più di tanto il fatto che sia considerata favorita ma la Paolini è cresciuta tantissimo negli ultimi mesi e contribuirà certamente a dar vita ad un match equilibrato. Ipotizziamo un match da almeno 21 game complessivi.