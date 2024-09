Sinner-Kalinskaya, gesto inequivocabile: la foto dice tutto

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya ancora sotto i riflettori per via della presunta crisi in atto: questa è la conferma che aspettavamo.

Forse hanno attraversato una crisi, forse no. Sta di fatto che, anche ammesso che ci sia stata maretta, fra i due è già tornato il sereno. Il fatto che Anna Kalinskaya non seguisse più il suo fidanzato sui social network era parso, agli occhi del popolo dei social, un chiaro campanello d’allarme. La prova che qualcosa non andasse e che l’idillio fosse già finito.

Qualche ora dopo, però, la tennista russa aveva ricominciato a seguire Jannik Sinner su Instagram, come a voler dimostrare che la tempesta era passata e che le nubi si erano dissipate. Ciò nonostante, a differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, i due piccioncini non si vedono più insieme. Forse perché, nel bel mezzo della bufera dovuta alla positività al doping, l’azzurro ha voluto evitare che si speculasse anche sulla sua vita privata, oltre che sulla sua carriera, costantemente sotto i riflettori.

Ad ogni modo, non dovrebbero esserci problemi in casa Sinner-Kalinskaya. A meno che non siano bravissimi a tenerli nascosti, s’intende, che è un’eventualità che non ci sentiamo comunque di escludere, essendo Jannik abilissimo, come noto, a tenere per sé tutto quello che riguarda la sua famiglia e i suoi affetti.

Kalinskaya sotto i riflettori: la foto parla chiaro

Una prova a supporto del fatto che nella coppia tutto procede a gonfie vele sarebbe stata scovata, tuttavia, all’interno di una fotografia che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Non si tratta di uno scatto inequivocabile in cui i due tennisti compaiono insieme a New York, niente di tutto ciò. In primo piano c’è solo Anna, splendida nel suo set da Us Open composto da gonna azzurra e maglia nera a maniche lunghe. La Kalinskaya ha perso al terzo turno contro Beatriz Haddad Maia e la foto potrebbe risalire proprio a quel match. Ma cosa c’è di strano in questa immagine?

Anna Kalinskaya after months of a love story with an italian guy pic.twitter.com/SuFfmqF7J9 — Rossana (@Rossana_Capo) September 1, 2024



La russa, avvicinatasi alla rete, fa un gesto inequivocabile ed italianissimo con la mano sinistra. Il che, manco a dirlo, ha scatenato l’ilarità del popolo dei social. In tanti hanno scritto che Sinner l’ha palesemente contagiata e che è evidente che Anna abbia assunto per osmosi un po’ dell’italianità del suo compagno. E la cosa, in effetti, è abbastanza divertente.