Berrettini pizzicato a Monza con una star: giallo Federica Lelli

Matteo Berrettini pizzicato a Monza in compagnia, ma non si tratta della fidanzata Federica Lelli: ecco con chi era.

Le sue intenzioni sono state chiare sin dall’inizio. Matteo Berrettini ha pagato un prezzo talmente alto, per la sua precedente storia d’amore con Melissa Satta, che è evidente che non intenda mai più commettere gli stessi errori del passato. Uno su tutti: dare in pasto ai media le sue relazioni sentimentali, evitando così che la stampa e i detrattori se ne servano per giustificare eventuali performance opache e non troppo convincenti.

Sta vivendo la sua love story, dunque, con estrema discrezione, segno che ha imparato la lezione e che vuole fare di tutto, oggi, per proteggere la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore. Che, per chi non lo sapesse, è Federica Lelli, un tempo fidanzata con il cantautore Ultimo. I due piccioncini sono stati pizzicati insieme solo un paio di volte, la prima delle quali in un bar. Fu in seguito a quelle foto che si iniziò a vociferare che ci fosse del tenero fra loro.

Per il resto, eccezion fatta per gli scatti rubati mentre passeggiavano mano nella mano tra le vie di Roma, lei non si vede né in tribuna e né agli eventi ai quali il romano partecipa. Non era neanche al Gran Premio di Monza, per quel che ci risulta, nonostante il campione azzurro fosse in prima linea a godersi il brivido della gara.

Berrettini a Monza in compagnia, ma con lui non c’è Federica Lelli

Non ci sono foto che testimonino la presenza di Federica all’autodromo di viale di Vedano, mentre ci sono degli scatti che provano in maniera inequivocabile che Matteo era lì in compagnia di un’altra star.

Mentre la Lelli, come abbiamo potuto evincere dalle sue Instagram Stories, era sulla spiaggia, Berrettini s’intratteneva a Monza con qualcuno che conosciamo molto bene. Non una donna ma un uomo, il 4 volte campione Slam Carlos Alcaraz. Le immagini dei due tennisti insieme hanno fatto, manco a dirlo, il giro del web, con qualcuno che, inevitabilmente, ne ha approfittato per un piccolo rimprovero.

Stranamente, stavolta, non c’è Matteo di mezzo, ma l’iberico, che è stato invitato da più persone, dopo la sua prematura sconfitta agli Us Open, ad andare ad allenarsi, piuttosto che a divertirsi nel paddock. Perché in fondo è sempre così: qualcuno la vuole cotta e qualcuno la vuole cruda…