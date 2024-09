Lotto, stanno giocando tutti questi cinque numeri

Lotto, ecco cinque numeri che stuzzicano molto l’attenzione degli utenti. Cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime estrazioni

Signori, eccoci di nuovo qui a parlarvi di un’usanza, probabilmente tutta italiana, che vede protagonisti alcuni numeri che vuoi o non vuoi, in un modo o nell’altro, entrano nella testa dei giocatori e che è difficile davvero togliere. Certo, qui evidenziamo un’altra cosa, e non quelli che di solito sono legati alla Smorfia o ad altre cose.

Qui parliamo dei numeri ritardatari, che sappiamo benissimo – e lo vediamo quando escono che raccolgono enormi vincite – di come stuzzichino i giocatori nel momento in cui qualcuno manca da troppo tempo da qualche ruota. Ora, domani ci sarà l’estrazione quindi adesso vi diciamo noi, grazie all’articolo di Agipronews.it, quali sono quelli che non si fanno vedere e che prima o poi (senza nessuna logica diciamo così, la statistica è sempre uguale) si dovranno fare vedere.

Lotto, ecco i numeri ritardatari

“Dopo l’estrazione di sabato 31 agosto 2024, il 44 su Roma si conferma leader dei ritardatari con 111 assenze. Completano la top 5 il 31 su Genova a 108 assenze, il 10 su Milano da 86 e l’87 su Firenze da 85 e il 70 su Palermo da 80″.

“Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in decina su Cagliari (21-22-28) e un ambo gemello su Bari (44-88)” questo spiega ancora il sito citato prima. Che chiude con le parole qui sotto e con la tabella in fondo.

“Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 8 su Torino è assente da 64 turni. Tra le decine la 60-69 su Venezia manca da 34 estrazioni, mentre tra le figure la 4 su Roma conta 58 turni di ritardo”.

Di seguito la classifica dei ritardatari del Lotto:

44 su Roma da 111

31 su Genova da 108

10 su Milano da 86

87 su Firenze da 85

70 su Palermo da 80

Insomma, cinque numeri che mancano, cinque ruote diverse che possono regalare dei sogni e delle emozioni. Noi ve li abbiamo detti, adesso dovete capire voi se è il tempo giusto per giocarli o meno. Buona fortuna a tutti.