Gratta e vinci, guarda meglio: potresti scoprire un tesoro

Gratta e vinci, a volte quello che cerchiamo è ad un palmo di naso ma non lo vediamo: guarda meglio, non si sa mai.

“È una di quelle persone che lo sentono e basta”. Così Shanna Rodgers ha parlato, nei giorni scorsi, di sua sorella Kalen. Il suo nome potrebbe non dirvi nulla, ma vi basti sapere, prima di addentrarci nella sua storia, che questa donna è diventata molto famosa nello Stato dell’Arkansas. Non è un personaggio televisivo, non è neppure un’artista. Più semplicemente, è una di quelle persone, poche per la verità, che hanno avuto l’onore e il privilegio di vedere in faccia la dea bendata.

Kalen si prende cura della sua nonna e vive a Vilonia, nella contea di Faulkner. Solo di tanto in tanto si concede una pausa, come è successo lo scorso 28 agosto. Quel giorno, è uscita di casa per sbrigare qualche commissione e, quando è rientrata, era più ricca di quanto non fosse prima di uscire. In un negozio si era imbattuta in un ampio assortimento di Gratta e vinci e aveva deciso che tanto valeva concedersene uno, prima di rincasare.

Ne aveva scelto uno totalmente a caso, senza criterio. Ha sempre fatto così, del resto: ogni volta che ha avuto voglia di comprare un grattino, lo ha scelto in base al “capriccio” del momento. Quindi, senza badare troppo ai premi in palio o alla grafica, ne ha afferrato uno dell’Arkansas Scholarship Lottery, senza pensare che sarebbe toccato a lei, quel giorno, gioire.

Gratta e vinci, ribaltone last minute

Ha aspettato diverse ore, prima di grattare la patina argentata del tagliando che aveva comprato al Tobacco World di Vilonia, a nord di Little Rock. Lo aveva pagato 20 dollari e non poteva certo sapere che contenesse un premio di quella portata.

Raschiati tutti i simboli ha realizzato, invece, di aver vinto 50mila dollari. Subito è corsa dalla nonna, nell’altra stanza, per darle la bella notizia, ma è stato proprio in quel momento che si è resa conto di essersi sbagliata. Non aveva vinto 50mila dollari, no. Aveva vinto 7 volte tanto, vale a dire la bellezza di 350mila dollari.

“Ero così emozionata – ha raccontato ai funzionari della lotteria – Non ho dormito tutta la notte”. E giacché il sonno non arrivava, ha deciso in quel frangente cosa fare di quei soldi. Salderà qualche debito qua e là e ne userà una buona parte per godersi la vita, oltre che per pagare gli studi a suo figlio.