Formula 1, l’ex campione ha deciso: annuncio sul ritorno

Formula 1, l’ex campione del Circus ha deciso sul suo ritorno dentro la grande famiglia della macchine. Annuncio sul ritorno

Chi passa una vita dentro ad uno sport prima o poi ci ritorna. O non ce ne esce mai. Quanti campioni dopo aver smesso di giocare, o di correre in questo caso, sono rimasti dentro la grande famiglia che uno si crea visti gli anni che si passano fianco a fianco con il proprio team. Moltissimi, e sarà così anche negli anni a seguire.

Anche Nico Rosberg è uno di questi. A poche ore dall’inizio delle qualifiche, quindi nella giornata di sabato, l’ex pilota ha sganciato una vera e propria bomba di “mercato” che lo ha riguardato da vicino. L’ha svelata all’emittente Sky Sports inglese. E questa notizia riguarda la Alpine.

Formula 1, la bomba di Rosberg

“Ho avuto un’opportunità, tramite un’email che mi è arrivata, per acquistare una quota dell’Alpine“, ha detto il tedesco che si è laureato campione del mondo 2016, lasciando comprensibilmente sorpresi i suoi due compagni di commento. “Stai dicendo che ti hanno mandato una mail in cui ti chiedevano se volevi comprare una parte di Alpine?”, ha detto il collega.. “Sì“, la replica di Rosberg. “Ma l’hai comprata?“, “No!“, ha chiuso la discussione l’ex alfiere della Mercedes. Che poi ha finito in questo modo: “Avrei dovuto indagare meglio i dettagli“, sorridendo.

Rosberg, che in questi anni ha fondato e diretto un team di Extreme E, ha aggiunto anche che la squadra è “molto redditizia” e che potrebbe valere anche moltissimi soldi. La Alpine, ricordiamo, da un poco di tempo ha anche assunto Flavio Briatore, un uomo che ha fatto la storia di questo sport, come proprio consulente e a quanto pare ha molte intenzione di ingrandirsi e di cercare delle vittorie nel corso dei prossimi anni. Rosberg, comunque, per il momento ha rifiutato. E chissà se si è pentito di questa scelta. La trascrizione delle parole dell’ex campione del Mondo è stata fatta dal portale specializzato formulapassion.it.