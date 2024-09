Udinese-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Como è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Possiamo tranquillamente annoverare l’Udinese tra le sorprese delle prime due giornate, soprattutto dopo il bel successo ottenuto contro la Lazio al Bluenergy Stadium (2-1), che ha permesso ai friulani di salire a quota 4 punti in classifica e fare dunque meglio rispetto a squadre del calibro di Milan, Roma e Atalanta.

I bianconeri avranno la forza ed in particolar modo la costanza per rimanere a ridosso delle zone europee? È impossibile affermarlo dopo due sole giornate, ma di sicuro la squadra allenata dal tedesco Kosta Runjaic ha fatto una buona impressione, considerando anche la caratura degli avversari affrontati finora (all’esordio l’Udinese aveva pareggiato 1-1 a Bologna). L’ex tecnico del Legia Varsavia sembra aver toccato le corde giuste e tra i più rigenerati dalla sua cura ci sono Thauvin e Lucca, entrambi a segno contro la Lazio. I friulani hanno sorpreso anche a livello di personalità, riuscendo a resistere per quasi mezz’ora con un uomo in meno per via dell’espulsione di Kamara nella sfida coi biancocelesti. Il neopromosso Como rappresenta dunque un altro test importante per la formazione di Runjaic: i lariani, infatti, sono apparsi in crescita nella seconda trasferta consecutiva – torneranno a giocare nel loro stadio solo dopo la sosta – sfiorando la vittoria a Cagliari (1-1) e trovando il primo gol in campionato (Cutrone). Cesc Fabregas ha ricevuto ottime risposta da alcuni dei nuovi acquisti, tra tutti l’ex Barcellona Sergi Roberto ed il gioiellino del Real Madrid Nico Paz.

Udinese-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Runjaic non avrà a disposizione Sanchez e Kamara: il primo è ancora infortunato e non rientrerà prima della seconda metà di settembre, il secondo invece deve scontare un turno di squalifica. A centrocampo il ballottaggio è tra Karlstrom e Lovric, con lo svedese che dovrebbe avere nuovamente la meglio sullo sloveno dopo la buona prova offerta con la Lazio. Davanti Lucca, sostenuto da Brenner e Thauvin.

Dall’altro lato Fabregas medita di schierare dal 1′ Sergi Roberto: l’esperto centrocampista ex Barça si sistemerà in mezzo di fianco a Mazzitelli, con Strefezza e Da Cunha sulle fasce. In difesa Kempf è favorito su Barba, in attacco invece verrà confermata la coppia formata da Cutrone e Belotti.

Come vedere Udinese-Como in diretta tv e in streaming

Udinese-Como, in programma domenica alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Prevediamo grande equilibrio. L’Udinese è partita bene ma anche il Como sembra aver trovato un’identità ed i nuovi acquisti hanno portato quel bagaglio d’esperienza che mancava. Senza sbilanciarci sul risultato finale, ipotizziamo un match combattuto, in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Udinese-Como

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca.

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Strefezza, Sergi Roberto, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti.

Udinese-Como: chi vince? Udinese

Pareggio

Como View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1