Juventus-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Roma è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Juventus è, senza dubbi di sorta, la squadra che si è maggiormente rafforzata nel mercato estivo ma finora il miglior “acquisto” dei bianconeri sembra essere l’allenatore Thiago Motta, capace di dare sin da subito un’identità precisa ad una squadra che ha subito una vera e propria “rivoluzione”. Sotto tutti i punti di vista.

Le coraggiose scelte dell’ex tecnico del Bologna stanno pagando dividendi sin dalle prime partite: le intuizioni Mbangula e Savona – due giovani della Next Gen lanciati a sorpresa da Motta nelle partite con Como e Verona – si sono rivelate vincenti, visto che entrambi hanno già segnato un gol per parte, contribuendo alle roboanti vittorie (3-0 e 0-3) contro lariani e scaligeri. Anche nella trasferta veneta, lunedì scorso, abbiamo ammirato una Juve dominante, costantemente aggressiva e che non ha tirato il freno a mano neppure quando è andata in vantaggio di 2 gol. Di questo nuovo atteggiamento sembra averne giovato il centravanti Vlahovic, autore di una doppietta al “Bentegodi”. Fatto sta che la Vecchia Signora è l’unica ancora a punteggio pieno (e con la difesa imbattuta) e dopo un mercato di tali proporzioni – negli ultimi giorni è arrivato anche Koopmeiners – i bianconeri diventano automaticamente i principali antagonisti dei campioni d’Italia dell’Inter.

Juventus che tuttavia dovrà confermarsi anche con un avversario del livello della Roma: i giallorossi sbarcano a Torino dopo un avvio oltremodo turbolento, in cui hanno rimediato un solo punto contro Cagliari (0-0) ed Empoli (1-2), perdendo clamorosamente davanti al proprio pubblico contro i toscani. Tra le prime conseguenze di quest’inizio shock la lite in allenamento tra l’allenatore De Rossi e il centrocampista Cristante, che a quanto pare sarebbero quasi venuti alle mani.

Juventus-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

I vari Gonzalez, Koopmeiners e Conceiçao sono arruolabili ma la sensazione è che Motta possa confermare su per giù la formazione di Verona. In difesa c’è Savona, con Cambiaso di nuovo nel ruolo di esterno alto accanto a Yildiz e Mbangula ed alle spalle di Vlahovic. Non si cambia neppure in mediana, dove Fagioli è favorito su Douglas Luiz. A sinistra l’ex veronese Cabal potrebbe essere ancora preferito al più esperto Danilo.

De Rossi a Torino non avrà Le Fée – l’ex Rennes è l’unico indisponibile – mentre i due volti nuovi Abdulhamid e Koné si accomoderanno in panchina. A centrocampo dovrebbero giocare capitan Pellegrini, Cristante e Paredes, sulla trequarti invece Baldanzi dopo la prestazione positiva con l’Empoli insidia l’ex di turno Soulè.

Come vedere Juventus-Roma in diretta tv e in streaming

Juventus-Roma è in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria della Juventus è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Rispetto alle ultime due partite Thiago Motta potrà contare anche sui nuovi arrivi (Koopmeiners, Conceiçao e Gonzalez) e dunque su una panchina molto più lunga e di assoluta qualità. Normale, dunque considerare favoriti i bianconeri, che a differenza della Roma hanno dimostrato di avere subito le idee chiare. Lo Stadium, tra l’altro, rappresenta quasi un tabù per i giallorossi, che in 12 anni qui hanno vinto solo una volta.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Soulè; Dovbyk.

La Roma riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1