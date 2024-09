Real Madrid-Betis, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Real Madrid-Betis è una partita valida per la quarta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Seconda trasferta stagionale e secondo pareggio contro un avversario alla portata, che molto probabilmente lotterà per non retrocedere. I viaggi nelle isole si sono rivelati indigesti per un Real Madrid che, a sorpresa, non è andato al di là di due pareggi con Maiorca e Las Palmas, accontentandosi in entrambi i casi di un punto (sia alle Baleari che alle Canarie è finita 1-1).

Sì, in mezzo c’è stato il 3-0 rifilato al neopromosso Real Valladolid al Bernabeu ma non può bastare per poter definire positivo l’avvio dei Blancos, esclusa ovviamente la vittoria contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana. Contro i gialloblù di Luis Miguel Carrion la formazione di Carlo Ancelotti, che da quest’estate può contare su un altro giocatore fenomenale come Mbappé, ha offerto un’altra prestazione incolore, bucando la rete avversaria soltanto su rigore, trasformato da Vinicius. Il Barcellona nel frattempo sta provando a prendere il largo e nella capitale spagnola è già partito qualche “processo”: la sensazione è che manchi terribilmente un equilibratore come Kroos – ritiratosi dopo gli Europei – ed il dibattito sulla posizione in campo di Mbappé si sta accendendo giorno dopo giorno. Ancelotti va dunque a caccia di una vittoria convincente, che possa far dimenticare questi due passi falsi, anche se le Merengues domenica sera non si troveranno di fronte un Betis accomodante, tutt’altro.

Due pareggi (e una gara in meno) per il Betis

Il club sivigliano non ha ancora perso, finora ha collezionato due pareggi con Girona (1-1) e Alaves (0-0) ma è stato impegnato anche nello spareggio di Conference League contro gli ucraini del Kryvbas, presi a pallate dagli uomini di Manuel Pellegrini sia all’andata che al ritorno (0-2 e 3-0). Il Betis rispetto alle altre ha dunque giocato una partita in meno, essendo stata rinviata la sfida con il Getafe.

Ancelotti è ancora senza Camavinga, Alaba e Bellingham e a centrocampo potrebbe giocare Guler dal 1′. Nel Betis invece è in dubbio il difensore Bartra: se non dovesse farcela è pronto l’ex napoletano Natan.

Come vedere Real Madrid-Betis in diretta tv e streaming

Il pronostico

La pressione inizia già a farsi sentire su Ancelotti e sul suo Real Madrid: ci aspettiamo che contro il Betis arrivi il cambio di passo da parte dei Blancos in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Betis

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Güler; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Jr.

BETIS (4-3-3): Rui Silva; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud; Carvalho, Marc Roca, Fornals; Ruibal, Vitor Roque, Abde.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1