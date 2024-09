I pronostici di domenica 1 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di domenica 1 settembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e altri campionati minori.

La domenica di Serie A propone una grande classica del campionato italiano, la sfida tra Juventus e Roma a cui i bianconeri arrivano decisamente meglio. Nonostante gli infortuni e alcune delle principali operazioni di calciomercato chiuse solo nell’ultima settimana (vedi Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conçeicao) i bianconeri sono a punteggio pieno, mentre i giallorossi hanno racimolato appena un punto contro Cagliari ed Empoli e allo Stadium hanno un rendimento tradizionalmente negativo.

C’è un big match anche in Premier League: Manchester United-Liverpool promette almeno un gol per squadra, stesso pronostico per Newcastle-Tottenham.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga il Bayern Monaco è partito col piede giusto e dovrebbe ottenere un nuovo successo anche contro il Friburgo in una partita da almeno tre gol complessivi.

Nella Liga spagnola il Real Madrid dopo l’inatteso pareggio nel turno infrasettimanale col Las Palmas punta a riprendere la marcia con tre punti contro il Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Madrid vincente e almeno tre gol complessivi in Real Madrid-Betis, Liga, ore 21:30

Vincenti

Genoa o pareggio (in Genoa-Verona, Serie A, ore 18:30)

(in Genoa-Verona, Serie A, ore 18:30) Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, ore 17:00)

(in Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, ore 17:00) Juventus (in Juventus-Roma, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Tottenham , Premier League, ore 14:30

, Premier League, ore 14:30 Bayern Monaco-Friburgo , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 PSV Eindhoven-GO Ahead Eagles, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Crystal Palace , Premier League, ore 14:30

, Premier League, ore 14:30 Manchester United-Liverpool , Premier League, ore 17:00

, Premier League, ore 17:00 Siviglia-Girona, Liga, ore 19:00

Il “clamoroso”

• PSG vincente e almeno un gol per parte in Lille-PSG, Ligue 1, ore 20:45