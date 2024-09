Sinner sta godendo: UFFICIALE montepremi record

Sinner sta godendo: adesso è anche ufficiale. Il montepremi è da record e il tennista azzurro in ogni caso incasserà oltre un milione di euro

Sono moltissimi i soldi che girano in uno sport come il tennis. Inutile nasconderlo, inutile girarci intorno: gli sponsor e tutto il resto fanno la differenza. E quindi è normale andare a spulciare quelli che sono gli incassi che ogni atleta riesce a portare a casa nel momento in cui decide di andare a disputare una manifestazione oppure, meglio, quando lo vince.

Jannik Sinner, numero uno al mondo della classifica Atp, nel corso della sua carriera un bel po’ di soldini li ha portati a casa. Anche per via delle sponsorizzazioni che è riuscito a trovare: in tv abbiamo visto molti spot con lui protagonista. Chi è che non vorrebbe il più forte tennista del mondo? Domanda illogica, ovvio: tutto sarebbero disposti a fare follie. E delle vere e proprie follie, economiche, arrivano dall’Arabia Saudita. Già nel mondo del calcio ne abbiamo viste diverse, adesso anche il tennis è entrato nel mirino di quella parte di terra. E Sinner – così come i suoi colleghi – gode davvero.

Sinner, ecco il montepremi

Nel prossimo mese di ottobre ci sarà per la prima volta la “Six Kings Slam“, una manifestazione sportiva dalla durata di tre giorni – dal 16 al 19 ottobre con il 18 di riposo – che vedrà protagonisti i sei migliori tennisti della storia. O per meglio dire, alcuni dei sei. Nadal, Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev e Rune. Questi saranno lì in campo a battagliare. E c’è un record anche abbastanza importante, relativo al montepremi.

Come confermato dagli organizzatori – nella notizia riportata da livetennis.it – solamente la partecipazione a questo torneo garantirà a tutte e sei la bellezza di 1,5milioni di euro. Una cifra mostruosa. E chi lo vince? Ovvio che in Arabia Saudita vogliono frantumare ogni record e quindi chi si porterà a casa il trofeo finale troverà dentro un assegno da 6milioni di euro. Il premio più alto nella storia di questo sport. Incredibile ma vero.