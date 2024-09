Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Friburgo è una partita della seconda giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Luci e ombre nell’esordio del Bayern Monaco di Vincent Kompany, che nella prima giornata di Bundesliga ha avuto bisogno di un guizzo di Gnabry per piegare la resistenza di un ottimo Wolfsburg (2-3). Un match che è stato un saliscendi di emozioni, visto che i biancoverdi ad inizio ripresa erano riusciti a rimontare la formazione bavarese, in vantaggio quasi subito con il suo gioiello Musiala.

Il Bayern Monaco non si è scomposto e, dopo aver realizzato il gol del 2-2 grazie ad un’autorete, ha trovato la rete del definitivo 3-2 a 8 minuti dalla fine con l’ex Hoffenheim.

L’esordio sorprendente del Friburgo

Sul banco degli imputati c’è finita la difesa, apparsa tutt’altro che solida, ma il giovane tecnico belga ha tanto tempo davanti a sé per sistemare ogni aspetto.

Che tipo di Bayern sarà, in ogni caso, lo si è intuito dopo le prime due partite (i bavaresi prima del Wolfsburg avevano affrontato anche l’Ulm in Coppa di Germania, travolgendolo 4-0): continua ricerca del possesso ed un gioco forse un po’ meno verticale rispetto alla gestione Tuchel, anche se contro il Wolfsburg le occasioni da gol sono state comunque numerose. Nella prima all’Allianz Arena la squadra di Kompany dovrà vedersela con il Friburgo, da quest’anno allenato da Julian Schuster, promosso dalle giovanili dopo la separazione da Christian Streich. Il nuovo corso, per Grifo e compagni, non poteva iniziare meglio: una settimana fa hanno impartito una severa lezione allo Stoccarda, arrivato secondo nell’ultima Bundesliga, grazie ad una doppietta di Kubler e al gol del giapponese Doan (3-1). Vittoria sorprendente, se consideriamo che il Friburgo non ha a disposizione diversi giocatori, tra cui il portiere Atubolu e l’attaccante Gregoritsch.

Come vedere Bayern Monaco-Friburgo in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Over 3.5” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Allianz Arena, se esclusdiamo un recente match di Coppa di Germania, ha rappresentato sempre un tabù per il Friburgo, che anche stavolta sembra avere poche chance di portare via punti dalla Baviera. Ipotizziamo un successo netto da parte del Bayern Monaco, che tuttavia potrebbe anche subire almeno una rete.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Friburgo

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

FRIBURGO (4-2-3-1): Müller; Kübler, Rosenfelder, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Doan, Röhl, Grifo; Adamu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1