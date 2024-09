La Juve pensa al futuro: colpo a sorpresa grazie a Miretti

La Juventus pensa al futuro: grazie a Miretti i bianconeri potrebbero piazzare il colpo a sorpresa il prossimo anno. Ecco lo scenario

La regina del mercato estivo, chiuso da due giorni, è stata sicuramente la Juventus di Cristiano Giuntoli. Alla fine il direttore dell’area sportiva bianconera ha piazzato tutti i colpi, o quasi, che aveva in mente. Solo Sancho non è arrivato alla corte di Thiago Motta, ma siamo sicuri che il nuovo allenatore se ne farà sicuramente una ragione.

Tante entrate, come detto, ma anche tantissime uscite. Con Chiesa che è andato al Liverpool, ad esempio, Szczesny che dopo la risoluzione consensuale ha deciso di smettere con il calcio, Nicolussi Caviglia al Venezia e infine anche Miretti al Genoa in prestito. Certo, qualche altro sarebbe potuto andare via, ma gli incastri non si sono trovati. Forse c’è ancora qualche interesse arabo – da quelle parti il mercato chiude il prossimo 2 gennaio – e quindi qualcosa potrebbe anche succedere. Ma noi in questo caso ci fermiamo all’operazione che ha portato il centrocampista lanciato da Massimiliano Allegri alla corte di Alberto Gilardino. Che potrebbe anche essere un aiuto per il colpo del futuro che potrebbe appunto arrivare dai liguri.

La Juventus pensa la futuro, occhio a Frendrup

L’anno scorso il danese classe 2001 è stato uno dei migliori dei rossoblù che si sono salvati praticamente senza nessun problema e che hanno anche iniziato benissimo questa stagione. Chiacchierato e anche molto in questa sessione estiva di mercato, alla fine è rimasto con la sua attuale squadra pronto a dire la sua anche nell’annata che è appena iniziata. Se continuasse a fare bene, comunque, non è sicuro che il prossimo anno rimanga a Genova. E occhio, perché l’operazione Miretti potrebbe davvero essere un antipasto di quello che potrebbe succedere.

Chissà, la Juventus l’anno prossimo potrebbe sicuramente pensare a Frendrup per il proprio centrocampo. E non sarebbe male immettere nella rosa un altro giovanissimo – l’età media si è abbassata in maniera sensibile – e guardare, ulteriormente, al futuro. Una pista, questa, da seguire: non ci sono dubbi.