Newcastle-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Newcastle-Tottenham è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 14:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un successo risicato contro il neopromosso Southampton (1-0) nonostante un uomo in meno da metà primo tempo e un pareggio sofferto in casa del Bournemouth (1-1). Nel primo turno di League Cup invece il Newcastle di Eddie Howe l’ha spuntata ai rigori sul Nottingham Forest dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1. Insomma, non un inizio scintillante per i Magpies, intenzionati a fare meglio rispetto alla scorsa stagione, conclusa al settimo posto e fuori dalle coppe europee.

Tra le poche note liete, per il tecnico bianconero, il rientro di Sandro Tonali dopo la lunghissima squalifica: l’ex centrocampista del Milan ha rimesso piede in campo nel match di Coppa di Lega con i Reds, uscendo al 62′ per far posto a Longstaff. Ha collezionato 4 punti anche il Tottenham, che in questo fine settimana farà visita al Newcastle a St. James’ Park: dopo essere stati fermati dal Leicester all’esordio (1-1), gli Spurs hanno travolto 4-0 l’Everton, dimostrando che la “strigliata” del tecnico Ange Postecoglou davanti alle telecamere in seguito alla prestazione tutt’altro che esaltante del King Power Stadium è stata in qualche modo salutare.

Quello che abbiamo visto all’opera in queste due partite, ad ogni modo, è il solito Tottenham che abbiamo imparato a conoscere nella passata stagione. Tante occasioni costruite – i londinesi sono secondi per quanto riguarda la media dei tiri in porta a partita – ma anche una certa vulnerabilità nella propria metà campo.

Postecoglou, senza l’indisponibile Solanke (l’ex Bournemouth è in infermeria insieme a Richarlison), si affiderà al trio Johnson, Son – reduce dalla doppietta con i Toffees – e Odobert. In dubbio Udogie e Bentancur. Due assenze importanti, invece, nella retroguardia del Newcastle, con Howe che non avrà Botman e Lascelles.

Come vedere Newcastle-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Tottenham è in programma domenica alle 14:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dal 2021, ogni volta che queste due squadre si sono ritrovate di fronte non sono mai stati segnati meno di tre gol. Crediamo che la “tradizione” possa essere rispettata anche stavolta, dal momento che sia i Magpies che gli Spurs in difesa non sono apparsi solidissimi. Dunque, almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Newcastle-Tottenham

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Krafth, Burn, Kelly; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Son, Odobert.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2