Chelsea-Crystal Palace, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Chelsea-Crystal Palace è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 14:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si è appena concluso l’ennesimo mercato frenetico per un Chelsea che ha continuato a spendere tanti soldi – quasi 300 milioni per le operazioni in entrata – dovendo però fare i conti anche con i numerosissimi esuberi, molti dei quali alla fine sono rimasti a Londra.

Non è arrivato l’attaccante di spessore – niente da fare per Osimhen – e resta indubbiamente qualche lacuna a livello di rosa. Starà ad Enzo Maresca, alla sua prima esperienza a Stamford Bridge dopo la promozione ottenuta lo scorso anno con il Leicester, trarre il massimo dai suoi giocatori. I Blues in questo primo scorcio di campionato hanno fatto vedere cose buone ed altre meno buone. In Conference League, una volta ipotecata la qualificazione all’andata contro il Servette (2-0), il Chelsea si è un po’ rilassato, perdendo 2-1 in Svizzera (sconfitta comunque indolore). In campionato, invece, dopo il k.o. all’esordio con il Manchester City (0-2) gli uomini di Maresca hanno rifilato ben 6 gol al Wolverhampton a Molineux (2-6), con tanto di tripletta di Madueke. Insomma, bisognerà trovare al più presto anche un certo equilibrio per poter restare al passo delle big e riconquistare la qualificazione alla Champions League, l’obiettivo numero uno.

Due sconfitte su due per il Palace

Per riuscirci, Maresca è consapevole del fatto che non si possono sbagliare partite come quella con il Crystal Palace, peraltro reduce da due sconfitte in campionato (delusioni in parte mitigate dal rotondo 4-0 ottenuto in settimana nel primo turno di League Cup contro il Norwich).

Le Eagles di Oliver Glasner sono dunque ancora inchiodate a quota 0 punti: si può fare meglio ma la sfortuna non ha abbandonato il Palace né con il Brentford – gol su punizione annullato a Eze in maniera inspiegabile – e tante occasioni sbagliate (tra cui una traversa) nella sconfitta con il West Ham.

Come vedere Chelsea-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Crystal Palace è in programma domenica alle 14:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per quanto è riuscito a costruire, il Crystal Palace di Glasner avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più nei due derby con Brentford e West Ham e molto probabilmente non resterà a secco di gol contro un Chelsea che ha tenuto la porta inviolata solo una volta in quattro partite. I Blues, tuttavia, restano favoriti, anche a causa delle numerose assenze nella difesa delle Eagles: il Palace, del resto, perde ininterrottamente questo derby dal 2017.

Le probabili formazioni di Chelsea-Crystal Palace

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Nicolas Jackson.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Clyne, Guéhi, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Kamada, Eze, Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1