Sinner, nessuno l’aveva mai visto così: tutto confermato

Se c’è una cosa di cui siamo certi, è che nessuno aveva mai visto Jannik Sinner in questo modo: non erano indiscrezioni.

Il mondo del tennis, si sa, un po’ come la Grande Mela, non dorme mai. Non si fa in tempo ad archiviare un torneo che già, in qualche altro posto del mondo, ce n’è un altro pronto a iniziare. Come in questo caso. Gli Us Open devono ancora realmente entrare nel vivo, ma nel circuito già si pensa a ciò che sarà e ad un evento che è ormai all’orizzonte.

Tanto più che non si tratta di un appuntamento sportivo come tutti gli altri, ma di un evento faraonico che, manco a dirlo, desterà un bel po’ di clamore in giro per il mondo. L’Arabia Saudita aveva annunciato la volontà di organizzarlo già tre mesi fa circa e tutti, sin da allora, avevano immaginato che si sarebbe trattato di un’esibizione unica nel suo genere. Ebbene, le aspettative dei tifosi non sono state tradite. Già solo l’anticipazione circolata sui social rende benissimo l’idea di quale spirito e atmosfera la caratterizzeranno.

Iniziamo col dire che l’appuntamento del quale stiamo parlando è il Six Kings Slam, un torneo esibizione che sin dall’inizio ha avuto come fine ultimo quello di riunire i migliori tennisti su piazza. Una sorta di Atp Finals ma in salsa saudita, se vogliamo, con qualche differenza sostanziale a fare da contorno. E a fare spalancare la bocca a tutti.

Sinner affila le armi: che la battaglia abbia inizio

L’evento in questione, pensate un po’, mette in palio il montepremi più ricco della storia del tennis. Il vincitore staccherà un assegno pari a 6 milioni di euro, mentre gli altri partecipanti, indipendentemente da quanto in là si spingeranno, porteranno a casa la bellezza di 1 milione e mezzo di euro. Niente male, no?

🚨🇸🇦 The Saudi ‘Six Kings’ exhibition is now confirmed to place from October 16th-19th, with the 18th being a day off, as ATP rules don’t allow players to play three consecutive days of exhibitions. Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev, and Rune are participating. The… pic.twitter.com/mC2aWU8Htu — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 29, 2024



Non resta che capire, a questo punto, quali campioni l’Arabia Saudita abbia corteggiato, sino a convincerli a volare a Riyadh per l’esibizione che si terrà dal 16 al 19 ottobre, con il 18 come giorno di riposo perché, da regolamento, l’Atp non permette che i tornei di esibizione si protraggano per 3 giorni consecutivi. Ai nastri di partenza ci saranno Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune, che compaiono in una veste inaspettata nel manifesto, circolato sui social, che ha ufficializzato l’evento.

I sei tennisti sono vestiti da cavalieri: indossano armature e mantelli e hanno con sé non delle spade, ma, ovviamente, delle racchette. Sembrano usciti da Game of Thrones e questo spoiler, manco a dirlo, ha acceso la curiosità dei tifosi. Impazienti, a questo punto, di assistere a quello che sarà un assaggio delle Finals che si giocheranno poi a novembre in quel di Torino.