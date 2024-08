Valencia-Villarreal, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Valencia-Villarreal è una partita della quarta giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’unica squadra che dopo tre giornate di Liga non ha ancora conquistato neppure un punto è il Valencia. Nei bassifondi della classifica del massimo campionato ci sono al momento gli uomini di Ruben Baraja, la cui stagione non è iniziata affatto sotto i migliori auspici. Certo, il calendario gli ha subito messo di fronte Barcellona e Athletic Bilbao ma dai Pipistrelli, soprattutto dopo le tante cose positive che si erano viste nello scorso torneo, ci si aspettava un rendimento diverso.

Il Valencia ha perso 2-1 all’esordio contro i blaugrana al Mestalla, poi è arrivata un’inaspettata sconfitta a Vigo contro il Celta (3-1) ed infine il k.o. di misura nel primo turno infrasettimanale al Nuevo San Mames, coi biancorossi di Ernesto Valverde che hanno avuto la meglio 1-0 grazie alla rete di Prados a fine primo tempo. E adesso per la squadra allenata da Baraja arrivano tre partite toste: prima il derby con il Villarreal e, subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, se la vedranno con l’Atletico Madrid al Metropolitano. Insomma, il rischio di allungare la striscia negativa è concreto. Umore diametralmente opposto, invece, in casa dei cugini: il Sottomarino Giallo è ancora imbattuto e viene da due vittorie consecutive: 2-1 contro il Siviglia al “Sanchez Pizjuan” ed un rocambolesco 4-3 con il Celta Vigo all’Estadio de la Ceramica. La squadra di Marcelino, nonostante la cessione del cannoniere Sorloth, non ha mai segnato meno di due gol a partita: nella prima giornata, infatti, aveva pareggiato 2-2 con l’Atletico Madrid.

Come vedere Valencia-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Valencia e Villarreal, valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Leggera preferenza per il Villarreal in un derby che dovrebbe regalare gol e spettacolo: da una parte la voglia di riscatto del Valencia, dall’altra l’atteggiamento sempre molto aggressivo dei gialli, che dopo tre turni vantano il miglior attacco (8 gol) insieme al Celta Vigo. Molto probabile, insomma, che le reti complessive alla fine saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, Jesús Vázquez; Diego López, Javi Guerra, Pepelu, Rioja; Rafa Mir, Hugo Duro.

VILLARREAL (4-3-3): Diego Conde; Kiko Femenía, Bailly, Albiol, Sergi Cardona; Parejo, Pape Gueye, Comesaña; Gerard, Danjuma, Ayoze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2