West Ham-Manchester City, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Un trofeo in bacheca (il Community Shield) e due vittorie su due in campionato. Non la “solita” partenza per il Manchester City di Pep Guardiola, che negli ultimi anni aveva spesso cominciato la stagione con il freno a mano tirato. Stavolta invece i Cityzens, dopo aver messo le mani sul primo pezzo d’argenteria – battuti ai rigori in gara unica i cugini del Manchester United – hanno liquidato senza grossi problemi Chelsea ed Ipswich Town, segnando sei gol complessivi e subendone soltato uno.

Il grande protagonista è stato il fromboliere norvegese Haaland, autore di 4 reti – tre delle quali realizzate con i Tractor Boys neopromossi – apparso sin da subito ispiratissimo. Si è così allungata a 11 la striscia di vittorie con almeno due gol di scarto da parte del Mancheester City in Premier League. In casa, poi, i campioni d’Inghiterra in carica non perdono addirittura da 46 partite, considerando tutte le competizioni. Nel weekend gli uomini di Guardiola si recheranno nuovamente a Londra per affrontare il West Ham, con cui in trasferta non hanno mai perso negli ultimi 9 precedenti. Il campionato del londinesi, da quest’anno allenati da Julen Lopetegui, era iniziato con una sconfitta (1-2 al London Stadium con l’Aston Villa), prontamente riscattata dal successo nel derby con il Crystal Palace (0-2) e dal passaggio del turno in League Cup ai danni del Bournemouth (1-0). Lopetegui dovrebbe tenere ancora in panchina due dei nuovi acquisti, Todibo e Fullkrug, mentre Guardiola, che spera di riavere Foden, dovrà ancora fare a meno di Rodri: lo spagnolo non è pronto.

Come vedere West Ham-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Manchester City è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il London Stadium è un posto dove il Manchester City negli ultimi anni è quasi sempre passato indenne e non ci aspettiamo che questo trend venga invertito. Cityzens favoriti in un match che non si preannuncia povero di gol: previste almeno tre reti complessive e almeno una per parte.

Le probabili formazioni di West Ham-Manchester City

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva; Savinho, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3