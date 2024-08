“La Juve lo ha rovinato”: mazzata tremenda

“La Juve lo ha rovinato”: dopo l’addio ufficiale del giocatore adesso piovono i commenti sulla gestione. Ecco quello che si dice

Dopo l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus e del suo passaggio al Liverpool, Federico Chiesa con un lungo post su Instagram ha voluto salutare i tifosi bianconeri.

Ma non solo, ha anche voluto fare chiarezza sulla situazione che si è creata dentro la Continassa, svelando che mai un’offerta di rinnovo gli è arrivata – e quindi non c’è stato nessun rifiuto – e che soprattutto della sua esclusione dal progetto ne era a conoscenza prima dell’inizio dei suoi allenamenti. Insomma, la verità alla fine è venuta fuori. Certo, perdere un giocatore del genere non è mai semplice per nessuno: il Chiesa prima dell’infortunio era straripante, un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo sempre e di creare superiorità numerica. Lo stop al ginocchio gli ha fatto perdere lo smalto migliore e adesso in Premier League dovrà cercare di risollevarsi, di ritornare quello di prima.

“La Juve lo ha rovinato”: mazzata su Chiesa

Come detto si sono scatenati i commenti sulla gestione del giocatore. A parlare ci ha pensato anche Graziano Carugi Campi, che attraverso il proprio profilo X ha detto la propria. “A Chiesa faccio tanti auguri: è stato dipinto come il cattivo da influencer vari e in troppi hanno creduto loro. E’ stata la Juve a rovinare Chiesa e non viceversa. Moduli di gioco conservativi, promesse di adeguamento non mantenute. Lo prese Paratici, non lo volevano gli altri”.

E poi: “Gli infortuni hanno fatto il resto. Giuntoli se l’è trovato dopo tre anni logoranti e ha deciso di andare oltre, con pieno diritto. Ma incolpare Chiesa, che volle la Juve con tutte le sue forze, è una cattiveria gratuita”. Ha preso le difese di Federico, in poche parole. Anche perché lo stesso ex numero 7 della Juventus la sua verità l’ha raccontata. Alla fine rimane comunque una sensazione: senza quel gravissimo infortunio le cose sarebbero sicuramente andate in maniera diversa. Ma il passato è passato.