Serie B, i pronostici sulle partite della quarta giornata

Serie B, dopo aver dato il benservito a Pirlo la Sampdoria ha arruolato Sottil: i blucerchiati vanno a caccia del primo successo contro il Bari.

Due “insospettabili” come Reggiana e Juve Stabia guidano la classifica della Serie B dopo le prime tre giornate con 7 punti a testa. Solamente terzultima, invece, la Sampdoria: i blucerchiati, che in estate non hanno badato a spese per costruire una squadra in grado di tornare in A, finora hanno fatto registrare un pareggio (Frosinone) e due sconfitte (Reggiana e Salernitana).

Un ruolino inaccettabile, che ha convinto la società a dare il benservito ad Andrea Pirlo, sostituendolo con l’ex tecnico di Ascoli e Udinese Andrea Sottil. Il nuovo allenatore esordirà nella sfida tra deluse con il Bari, altra potenziale big di questo campionato ancora a secco di vittorie (i pugliesi hanno un punto come la Samp). Ci aspettiamo che il cambio in panchina dia i frutti sperati – i liguri dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta – ma è probile che anche i Galletti, sempre a segno fino a questo momento, riescano a trovare la via del gol. Il Sassuolo, reduce dall’1-1 del San Nicola, mette nel mirino il secondo successo – due pareggi e una vittoria per i neroverdi – contro una Cremonese che nonostante le grandi ambizioni fatica ad ingranare (sconfitte con Cosenza e Palermo, vittoria con la Carrarese) e a trovare continuità: uscire indenne dal Mapei Stadium, per la formazione di Giovanni Stroppa, non sarà semplice.

Nel turno infrasettimanale è caduto il Sudtirol, arrendendosi 2-0 alla neopromossa Carrarese. A Bolzano però gli altoatesini non hanno mai perso – due vittorie su due – e dovrebbero andare a punti anche con il Brescia.

Le previsioni sulle altre partite

Difficile decifrare la Salernitana di Giovanni Martusciello, che in settimana l’ha spuntata 3-2 sulla Samp dopo una pazza rimonta: sono già 6 i gol incassati dai granata, che nella trasferta di Mantova dovrebbero comunque far valere la maggiore esperienza e soprattutto il maggior tasso tecnico. Per il primo clean sheet, tuttavia, bisognerà attendere.

La vittoria di Cremona targata Insigne potrebbe aver sbloccato il Palermo: dopo tre trasferte di fila i rosanero di Alessio Dionisi puntano a vincere anche davanti al loro pubblico e dovrebbero riuscirci contro un Cosenza probabilmente scosso per via della penalizzazione in classifica (4 punti), che l’ha fatto scivolare all’ultimo posto (in attesa, ovviamente, dell’esito del ricorso). L’altra calabrese, il Catanzaro, non ha ancora centrato il primo successo: i tanti cambiamenti sembrano aver destabilizzato le Aquile, che dovranno fare attenzione alla Carrarese del loro ex tecnico Calabro. I gol non dovrebbero mancare, infine, in Frosinone-Juve Stabia – occhio alle Vespe, la grande sorprese di questo primo scorcio di campionato – e Spezia-Cesena. Meno movimentate, invece, Modena-Cittadella e Pisa-Reggiana: un pareggio non sarebbe una sorpresa all’Arena Garibaldo tra i nerazzurri di Inzaghi e i granata di Viali.

Serie B: possibili vincenti

Sassuolo (in Sassuolo-Cremonese, sabato 31 ore 20:30)

Sudtirol o pareggio (in Sudtirol-Brescia, sabato 31 ore 20:30)

Salernitana o pareggio (in Mantova-Salernitana, domenica 1 ore 20:30)

Palermo (in Palermo-Cosenza, donenica 1 ore 20:30)

Le partite da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Carrarese, domenica 1 ore 20:30

Frosinone-Juve Stabia, domenica 1 ore 20:30

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Sampdoria-Bari, sabato 31 ore 18:00

Sassuolo-Cremonese, sabato 31 ore 20:30

Spezia-Cesena, domenica 1 ore 20:30

Le partite da meno di tre gol complessivi

Modena-Cittadella, sabato 31 ore 20:30

Pisa-Reggiana, sabato 31 ore 20:30

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno “Gol” in Sampdoria-Bari è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

