I pronostici di sabato 31 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga

I pronostici di sabato 31 agosto, in campo Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e altri campionati minori.

Sabato ricco di partite nei principali campionati europei: la più attesa in Serie A è la sfida tra Lazio e il Milan, con i rossoneri chiamati al riscatto dopo un avvio di campionato horror. I gol non dovrebbero mancare viste le difficoltà difensive palesate nelle prime due partite da Lazio e Milan.

Vittoria alla portata per il Napoli di Conte, che ha ritrovato entusiasmo grazie agli arrivi di Lukaku e McTominay e affronta il neopromosso Parma. Nella Liga spagnola il Barcellona non dovrebbe avere particolari problemi contro il Valladolid, promette gol Valencia-Villarreal col Sottomarino Giallo reduce da un pirotecnico 4-3 col Celta Vigo.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League promettono almeno tre gol complessivi Arsenal-Brighton e West Ham-Manchester City, mentre la partita sulla carta più spettacolare nella Bundesliga sarà quella che metterà di fronte i campioni in carica del Bayer Leverkusen e il Lipsia, altra squadra qualificata per la Champions League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bologna-Empoli, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Arsenal (in Arsenal-Brighton, Premier League, ore 13:30)

(in Arsenal-Brighton, Premier League, ore 13:30) Barcellona (in Barcellona-Real Valladolid, Liga, ore 17:00)

(in Barcellona-Real Valladolid, Liga, ore 17:00) Napoli (in Napoli-Parma, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arsenal-Brighton , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 West Ham-Manchester City , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Valencia-Villarreal, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayer Leverkusen-Lipsia , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Athletic Bilbao-Atletico Madrid , Liga, ore 19:00

, Liga, ore 19:00 Lazio-Milan, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 3.62 GOLDBET ; 3.56 SNAI; 3.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Aston Villa vincente e almeno un gol per parte in Leicester-Aston Villa, Premier League, ore 16:00