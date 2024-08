Ritorno clamoroso alla Ferrari: annuncio ufficiale

Ritorno clamoroso alla Ferrari: nel weekend del Gran Premio di Monza ci sono le parole che emozionano i tifosi

Fine settimana tricolore, sperando anche ci possa essere del rosso alla fine del Gran Premio di Monza. Sì, è il weekend della gara in Italia e c’è fermento da quelle parti, visto che siamo in casa della Ferrari e tutti sognano un podio. Magari anche diverso dal terzo posto inaspettato di Leclerc la scorsa settimana.

Una Ferrari in fase di rivoluzione. Sia dietro le quinte sia per quanto riguarda i piloti visto che sarà l’ultimo gran premio del Bel Paese vestito di Rosso per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo farà posto a Lewis Hamilton dalla prossima annata e lui andrà a guidare la Williams dopo essersi preso tutto il tempo possibile per decidere il futuro. Intervistato, comunque, dal Corriere dello Sport, lo spagnolo ha parlato così della Ferrari che lo ha liquidato all’inizio dell’anno.

Ritorno clamoroso in Ferrari, le parole di Sainz

“Una volta che sei pilota Ferrari, lo sei per sempre. E la Formula 1 ha insegnato che le porte non si chiudono mai. Ci sono tanti piloti che tornano nelle squadre in cui sono stati. Sono stati quattro anni in cui ho cercato al meglio di far crescere la squadra, riuscendoci. Ho già provato ad aiutare un team storico a tornare in alto come McLaren, l’obiettivo sarà lo stesso con Williams. Il progetto è serio con investimento e ci credo. Tanti tifosi Ferrari mi hanno detto che gli dispiaceva del mio addio e che mi tiferanno ancora in WIlliams…”.

Un Sainz quindi emozionato, un Sainz anche contento dell’affetto che giorno dopo giorno i tifosi della Rossa gli dimostrano ancora. Anche perché se lo merita davvero tutto questo amore per quello che ha dato negli anni scorsi e per la professionalità mostrata in questi anni. Sperando possa vincere ancora alla guida della macchina della scuderia di Maranello. Di rimpianti, comunque, non ce ne saranno: Hamilton è sempre Hamilton è vederlo da queste parti è qualcosa davvero di incredibile.